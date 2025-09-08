مانشستر يونايتد يخطط لثورة تغيير في هذا المركز

قالت عدة تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يفكر في التخلي عن أحد حراس مرماه خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد تعاقده مع الحارس البلجيكي سين لامينز قادما من نادي أنتويرب، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

رحيل محتمل لهؤلاء

وأكد تقرير صادر عن صحيفة “ديلي ميل” أن كلا من أندريه أونانا أو ألتاي بايندير قد يرحلان عن مانشستر يونايتد قريبًا، حيث أفادت تقارير بأن النادي منفتح على استلام عروض من أندية سعودية وتركية لضم أحد حراس مرماه قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وتابع التقرير أن هذا التطور واحتمالية تغييرات في مركز حراسة المرمى، بعد عامين فقط من انضمام اللاعبين إلى أولد ترافورد، رغبة النادي في التخلي عن أونانا، الحارس الأساسي فى الموسم الماضي، أو عن بديله بايندير، تعكس سعي يونايتد لتبسيط تشكيلته وربما توفير موارد مالية لدعم صفقات أخرى.

مستوى أونانا

وشهد أداء الحارس أونانا في موسميه بمزيج من التصديات المميزة وبعض الأخطاء اللافتة، بينما عانى بايندير من قلة الفرص وشارك في عدد محدود من المباريات.

تجدر الإشارة إلى أن أونانا في موسم 2024-2025، خاض 34 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، استقبل خلالها 44 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات، بينما بدأ بايندير في جميع مباريات الموسم حتى الآن.