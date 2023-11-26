مانشستر يونايتد يحقق فوزاً مهماً على إيفرتون...وهدف جارناتشو الرائع

نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة المدرب الهولندي إيريك تين هاج في تحقيق فوز كبير على نادي إيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم على ملعب جوديسون بارك ملعب فريق إيفرتون.

الصورة من موقع جول

ونجح المهاجم الأرجنتيني الشاب أليخاندرو جارناتشو في إحراز الهدف الأول للشياطين الحمر بمرمى إيفرتون بصورة رائعة في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء ليضيف النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 56 قبل أن يحرز النجم الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الثالث في الدقيقة 75.

وبهذا الفوز يتواجد مانشستر يونايتد حالياً في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة الرابعة في المركز قبل الأخير.

هدف جارناتشو الرائع

وأحرز النجم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو الهدف الأول لنادي مانشستر يونايتد ليصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يحرز هدفاً على ملعب جوديسون بارك في البريميرليج متجاوزاً بذلك الرقم المسجل باسم الأسطورة الإنجليزية واين روني لاعب اليونايتد السابق، وفي هذه المباراة أيضاً أصبح أشيلي يونغ ثالث أكبر لاعب دفاع يضيع ركلة جزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل

والجدير بالذكر أن نادي مانشستر يونايتد سيحل ضيفاً على نادي نيوكاسل في المباراة القادمة على استاد سانت جيمس بارك في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل الموافق 2 من شهر ديسمبر، فيما ستقام هذه المباراة في الساعة 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.