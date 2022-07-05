مانشستر يونايتد يتعاقد مع المدافع الهولندي تيريل مالاسيا

يستعد نادي مانشستر يوناتيد لخوض الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بمفاوضة عدد من اللاعبين لضمهم لصفوفه، وبدأ الفريق الأحمر الموسم بالتعاقد مع المدير الفني الهولندي تين هاغ مدرب نادي أياكس امستردام الهولندي السابق، ويأمل المارد الأحمر في عودة الفريق إلى منصات التتويج والصعود إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

إعلان مانشستر عن صفقة مالاسيا

وأعلن النادي الإنجليزي اليوم عن تعاقد الفريق مع المدافع الهولندي تيريل مالاسيا قادماً من نادي فينورد الهولندي بعقد يمتد إلى عام 2026 ويقبل التمديد لمدة عام آخر إضافي، ويعد مالاسيا هو أول صفقات الميركاتو الصيفي بالنسبة لفريق مانشستر يونايتد، وصرح الحساب الرسمي لنادي مانشستر عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر: ” يسر مانشستر يونايتد أن يؤكد انضمام تيريل مالاسيا للنادي ، حيث وقع عقدًا حتى يونيو 2026 ، مع خيار التمديد لمدة عام آخر”.

تصريحات مالاسيا عبر موقع مانشستر يونايتد الرسمي

وأبدى مالاسيا سعادته بعد الإنتقال إلى النادي الإنجليزي العريق وصرح عبر الموقع الرسمي، حيث قال: “إنه شعور رائع أن انضممت إلى مانشستر يونايتد، هذا فصل جديد بالنسبة لي ، دوري جديد مع زملاء جدد ومدير فني عظيم”، مضيفاً: “” أعلم أنني ما زلت شابًا وسأستمر في التطور، يمكنني أن أعد جماهير يونايتد بأنني سأترك كل شيء على أرض الملعب في كل مرة أرتدي فيها القميص الأحمر، سأكون دائمًا ممتنًا لفينورد على كل ما قدموه لي ولعائلتي”.