مانشستر يونايتد في اختبار صعب أمام فولهام بالبريميرليج موسم 2025-2026

يتجهز فريق مانشستر يونايتد لخوض مباراة قوية خارج ملعبه أمام نظيره فولهام، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2025-2026.

وتقام المباراة على أرضية ملعب «كرافين كوتاج» بالعاصمة البريطانية لندن، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة يبحث فيها كل فريق عن أول انتصار له هذا الموسم، بعدما تعثر الطرفان في الجولة الأولى.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام

اليوم: الأحد 24 أغسطس 2025

الأحد 24 أغسطس 2025 الوقت: 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية – 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات

6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية – 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات الملعب: كرافين كوتاج – لندن

القنوات الناقلة والمعلق

تمتلك شبكة بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة:

beIN Sports HD 1

🎙️ ويعلق على اللقاء المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي.

يخوض مانشستر يونايتد اللقاء وهو في المركز الـ15 بدون نقاط، بعد هزيمته في الجولة الافتتاحية أمام آرسنال بهدف نظيف على ملعب أولد ترافورد.

فولهام يسعى لاستغلال الأرض

في المقابل، يدخل فولهام المباراة وفي رصيده نقطة واحدة من التعادل في الجولة الأولى، ليحتل المركز العاشر بجدول الترتيب.

ترتيب الفريقين قبل المباراة