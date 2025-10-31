مانشستر يونايتد في اختبار جديد أمام نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار مساء السبت 1 نوفمبر 2025 نحو ملعب “سيتي جراوند”، الذي يستضيف مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

المباراة تُعد اختبارًا مهمًا للفريقين، إذ يسعى يونايتد لمواصلة انتصاراته، بينما يبحث نوتنغهام عن استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية.

يعيش نوتنغهام فورست فترة صعبة في الأسابيع الأخيرة، بعد تراجع نتائجه في الدوري وتزايد الضغوط على الجهاز الفني.

وكان آخر ظهور للفريق في مباراة خسرها أمام بورنموث، ما زاد من معاناة النادي في جدول الترتيب.

ويأمل الجهاز الفني في تحسين الأداء الدفاعي والهجومي على حد سواء، خاصة أمام فريق بحجم مانشستر يونايتد.

🏆 | الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 10

⚽ | مانشستر يونايتد 𝐕 نوتنغهام فورست

🏟 | ملعب سيتي غراوند

📅 | السبت 1 نوفمبر 2025

⏰ | 16:00 بتوقيت غرينتش+1

18:00 بتوقيت مكة المكرمة 🕋#مانشستر_يونايتد_نوتنغهام_فورست #الدوري_الانجليزي#PremierLeague #ManUnited #NottinghamForest pic.twitter.com/qwc8uscT1A — Sports Designs (@SportsDesigns5) October 31, 2025

🔥 مانشستر يونايتد يسعى لتأكيد صحوته

على الجانب الآخر، يدخل مانشستر يونايتد المباراة بمعنويات مرتفعة وثقة كبيرة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم.

ويأمل الفريق في استثمار حالته الجيدة لتحقيق فوزه الرابع على التوالي، ومواصلة التقدم نحو المراكز الأولى في جدول الترتيب.

تجربة المواسم الماضية، وخاصة المواجهات الصعبة خارج الديار، ستكون دافعًا إضافيًا للشياطين الحمر لتقديم أداء قوي أمام نوتنغهام.

📊 حقائق وإحصائيات المواجهة

فاز مانشستر يونايتد في 4 من آخر 5 مباريات .

. نوتنغهام فورست فاز في مباراة واحدة فقط من آخر 5 مواجهات .

. الشياطين الحمر حققوا فوزين فقط في آخر خمس مباريات أمام نوتنغهام.

إجمالي المواجهات التاريخية:

نوتنغهام فورست فاز: 36 مباراة

مانشستر يونايتد فاز: 54 مباراة

التعادلات: 24 مباراة

🚑 أخبار التشكيل والإصابات

نوتنغهام فورست: يغيب أوليكساندر زينتشينكو، أولا أينا، وديلان باكوا للإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة كريس وود.

يغيب أوليكساندر زينتشينكو، أولا أينا، وديلان باكوا للإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة كريس وود. مانشستر يونايتد: قد يغيب الثنائي هاري ماجواير وليساندرو مارتينيز لعدم الجاهزية البدنية الكاملة.

🕔 موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة مانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست يوم السبت 1 نوفمبر 2025 على ملعب سيتي جراوند.

⏰ الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

بتوقيت القاهرة ⏰ الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية

بتوقيت السعودية ⏰ الساعة 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي

📺 القناة الناقلة: beIN Sports HD 4

🎙️ المعلق: جواد بده