أخبار الرياضة

توتنهام يجهز عرض لضم سافينيو

أحمد المدبولي

كشفت تقارير صحفية أن نادي توتنهام هوتسبير يستعد لتقديم عرض جديد للتعاقد مع البرازيلي سافينيو لاعب مانشستر سيتي.

 

العرض الجديد بقيمة تتجاوز 70 مليون يورو وذلك عقب المباراة المقبلة التي سيخوضها اللاعب هذا الأسبوع.

 

وأوضح الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن إدارة توتنهام ما زالت متمسكة بخدمات اللاعب وستعود بعرض أكبر لإقناع مانشستر سيتي بفتح باب المفاوضات خاصة بعد رفض جميع المحاولات السابقة خلال الأيام العشرة الماضية.

 

وأشار رومانو إلى أن مستقبل سافينيو ما يزال مفتوح رغم تمسك مانشستر سيتي باستمراره ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل وعدم رغبته في الاستغناء عنه بسهولة.

 

ويلتقي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

 

حيث تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض على ملعب ستاد لندن معقل فريق وست هام.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.