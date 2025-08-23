توتنهام يجهز عرض لضم سافينيو

كشفت تقارير صحفية أن نادي توتنهام هوتسبير يستعد لتقديم عرض جديد للتعاقد مع البرازيلي سافينيو لاعب مانشستر سيتي.

العرض الجديد بقيمة تتجاوز 70 مليون يورو وذلك عقب المباراة المقبلة التي سيخوضها اللاعب هذا الأسبوع.

وأوضح الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن إدارة توتنهام ما زالت متمسكة بخدمات اللاعب وستعود بعرض أكبر لإقناع مانشستر سيتي بفتح باب المفاوضات خاصة بعد رفض جميع المحاولات السابقة خلال الأيام العشرة الماضية.

وأشار رومانو إلى أن مستقبل سافينيو ما يزال مفتوح رغم تمسك مانشستر سيتي باستمراره ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل وعدم رغبته في الاستغناء عنه بسهولة.

ويلتقي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

حيث تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض على ملعب ستاد لندن معقل فريق وست هام.