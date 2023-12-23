مانشستر سيتي يوجه رسالة هامة للنادي الأهلي بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية 2023

حرص فريق مانشستر سيتي الإنجليزي المتوج ببطولة كأس العالم للأندية، على توجيه رسالة هامة إلى النادي الأهلي المصري، وذلك من أجل التهنئة بحصول النادي على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة مونديال الأندية، التي أقيمت خلال شهر ديسمبر الجاري 2023 بالمملكة العربية السعودية، وسط متابعة جماهيرية عربية وعالمية كبيرة.

لاعبي الأهلي المصري - مصدر الصورة: الحساب الرسمي على إكس

الأهلي يفوز على أوراوا الياباني

قام فريق مانشستر سيتي بكتابة منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، هنأ من خلاله النادي المصري بعد الحصول على برونزية كأس العالم للأندية، قائلاً: ” تهانينا نادي الأهلي بعد الحصول على برونزية كأس العالم للأندية”، وعلى الفور قام المادر الأحمر بالرد على تلك التهنئة شاكراً النادي الإنجليزي على تلك اللفتة الكريمة قائلاً: “شكرا جزيلا ونتمي لكم التوفيق دائماً”.

مكافأة مالية ضخمة

نجح النادي الأهلي المصري في حصد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، وحصل على الميدالية البرونزية ومكافأة مالية ضخمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بقيمة 2.5 مليون دولار، وذلك بعد الفوز على فريق أوراوا الياباني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، حيث قدم لاعبي الشياطين الحمر مباراة رائعة أسعدت جميع جماهيره الأهلاوية والعربية، حيث أقيمت تلك المباراة القوية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

إسعاد الجماهير

أدخل لاعبي الفريق الأحمر السعادة على جميع جماهيره ومحبيه بعد حصد المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية، وخاصة أنها النسخة الأخيرة من هذا النظام، ومن الصعب خلال الفترة القادمة في ظل النسخة الجديدة صعود المربع الذهبي لجميع الأندية العربية وفق توقيعات العديد من خبراء الرياضة.

أهداف مباراة الأهلي والفريق الياباني

قام مدافع الفريق الأهلاوي ياسر إبراهيم في تسديد الهدف الأول بمتابعة رائعة في الدقيقة 19 من عمر المباراة، كما نجح اللاعب بيرسي تاو من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، وقام فريق أوراوا الياباني عن طريق اللاعب كانتي بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول لينتهي الشوط الأول بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

الشروط الثاني

بدأت أحداث الشوط الثاني وسجل الفريق الياباني هدفه الثاني بالتعادل مع النادي الأهلي بركلة جزاء بعدما لمست الكرة ليد اللاعب محمد هاني في منطقة الجزاء بقدم اللاعب “الكستر سكولز” في الدقيقة 54 من عمر اللقاء، وجاء ذلك بعد تنبيهات من حكم الفار لحكم المباراة وجاء التأييد، وأصبحت النتيجة التعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما.

تألق اللاعب على معلول في تلك المباراة على الرغم من إضاعته لضربة جزاء تصدى لها حارس مرمى النادي الياباني، وأحرز هدفي الشوط الثاني في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، كما أحز الهدف الأخير والرابع في الدقيقة 98 من عمر المباراة كما عودنا النادي الأهلي، لينتهي اللقاء بأربعة أهداف مقابل هدفين، وحصد المارد الأحمر الميدالية البرونزية في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية.