مانشستر سيتي يواصل الصدارة بعد التعادل المثير أمام تشيلسي.. ترتيب الدوري الإنجليزي

نجح تشيلسي الإنجليزي في فرض التعادل بنتيجة 4/4، على نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، في المباراة التي شهدها ملعب ستامفورد بريدج، معقل البلوز.

وحملت مواجهة تشيلسي والمان سيتي إثارة ومتعة كبيرة، خاصة بعدما استطاع البلوز التقدم في المباراة، بينما انتزع السيتزين الفرصة للتقدم، قبل أن يتعادل الفريق الأزرق في نهاية المباراة بنتيجة 4/4.

في نفس الجولة، حقق ليفربول الفوز على برينتفورد بنتيجة 3/0، بينما فاز آرسنال على بيرنلي ب 3/1.

وتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز على لوتون تاون بهدف نظيف، بينما خسر توتنهام من نظيره وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة ال 12

يحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 28 نقطة، بينما بحل ليفربول في الوصافة ب 27 نقطة، فيما يأتي آرسنال في المركز الثالث ب 27 نقطة أيضًا، وتوتنهام رابع ترتيب البريميرليج ب 26 نقطة، بينما أستون فيلا خامسًا ب 25 نقطة.

فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس ب 21، ونيوكاسل يونايتد في المركز السابع ب 20 نقطة.