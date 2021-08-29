مانشستر سيتي يقسو على أرسنال بخماسية نظيفة

إنهزم فريق نادي أرسنال الإنجليزي بخماسية نظيفة في المبارة التي جمعته ببطل الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي نادي مانشستر سيتي في إطار الجولة الثالثة من الدوري إنجليزي الممتاز للموسم الحالي على ملعب الإتحاد.

أشبال غوارديولا دخلو في أجواء واللقاء وصلب الموضوع مبكرا وبدون أي مقدمات حيث سجل رفقاء رياض محرز الهدف الأول عن طريق الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقة السابعة من المبارة في ما أضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة الثانية عشر وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين أضاف البرازيلي غابرييل خيسوس الهدف الثاني، الشوط الأول لم يشهد أي فرصة أو كرات خطيرة من طرف أشبال أرتيتا الذي كان تائها تماما في النصف الأول من اللقاء وإهتم فقط بدوره الدفاعي خاصة بعد خروج اللاعب السويسري غرانيت تشاكا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة خمسة والثلاثين بعد تدخله القوي على لاعب مانشستر سيتي.

أما نادي مانشستر سيتي سيطر على الشوط الأول بطول والعرض حيث بلغت نسبة الإستحواذ على الكرة 85 بالمئة و عشرات التسديدات على المرمى ومئات الكرات القصيرة.

في الشوط الثاني وبدون أي مقدمات دخل أشبال غوارديولا في الأهم وبعد جملة من التمريرات القصيرة والدقيقة ورائعة في نفس الوقت تمكن رودريغو هيرنانداز من مباغتة حارس أرسنال بتسديدة أرضية محكمة مكنته من تسجيل هدف رائع من خارج منطقة العمليات الأول له في الموسم والرابع لفريقه في اللقاء، بعدها بدقائق قام المدرب الإسباني لنادي أرسنال أرتيتا بإخراج اللاعب الغابوني أوباميانغ وإدخال الفرنسي لاكازيت لجلب الإضافة لكن دون أي جدوى، أما من جانب مانشستر سيتي اقحم الفيلسوف بيب غوارديولا كل من الإنجليزي رحيم ستيرلينغ والجزائري رياض محرز في مكان كل من البرتغالي بيرناردو سيلفا والبرازيلي غابرييل خيسوس على التوالي، قبل نهاية المبارة بستة دقائق أضاف فيران توريس الهدف الخامس لمانشستر سيتي والهدف الثاني له في المبارة بعد تمريرة حاسمة ودقيقة من النجم الجزائري رياض محرز الذي بدوره قدم ثلاثين دقيقة مميزة.

شهدت المبارة سيطرة كلية لنادي مانشستر سيتي خلال 90 دقيقة وغياب كلي لأشبال أرتيتا الذين يواصلون أدائهم السيء منذ بداية الدوري إلى الأن بعد ثلاث هزائم كاملة لنادي المدفعية بداية من اللقاء الأول الذي خسره أرسنال أمام الصاعد الجديد برانفورد بهدف لصفر والخسارة الثانية أمام نادي تشيلسي الإنجليزي حاصدا صفر نقطة في مؤخرة الترتيب

في المقابل يصل نادي مانشستر سيتي إلى فوزه الثاني هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز بعد هزيمة الأولى أمام نادي توتنهام في اللقاء الأول وإنتصار أمام بيرنلي حاصدا ستة نقاط من ثلاث مباريات له هذا الموسم.

شهد اللقاء مغادرة أنصار نادي المدفعجية في الشوط الأول وسط غضب كبير بعد الأداء الهزيل الذي بات يقدمه الفريق في الموسم الحالي مما قد يفتح باب الرحيل أمام المدرب الإسباني أرتيتا.