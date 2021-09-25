مانشستر سيتي يفوز علي نادي تشيلسي في قمة هذا الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي يعود الي طريق الانتصارات في البريميرليج.

في يوم السبت الممتاز تنفك عقدة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أمام توخيل مدرب نادي تشيلسي في مباراة من نار وقمة من قمم هذا الأسبوع من الدوري الإنجليزي الممتاز, حيث شهدت الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز فوز نادي مانشستر سيتي بهدف نظيف سجله الاعب البرازيلي جابرييل جيسوس وسط عجز من نادي تشيلسي علي محاولة التعادل او الفوز بالمباراة.

ترتيب الفريقين بعد فوز مانشستر سيتي علي نادي تشيلسي.

بعد نهاية هذه المباراة النارية يصعد مانشستر سيتي الفريق الفائز إلى المركز الثاني برصيد 13 نقطة, بينما تراجع تشيلسي إلى المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

تاريخ مواجهات كلا المدربين “توماس توخيل” ضد “بيب جوارديولا”

قبل مواجهة اليوم كان الحظ يحالف دائما توماس توخيل علي المدرب بيب جوارديولا حيث منذ تولي توماس توخيل تدريب نادي تشيلسي لم يفز مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في أي مباراة وفاز بها جميعا نادي تشيلسي في ثلاث مبارايات منهم مباراة دوري الابطال وأخري كانت في الكأس والأخيرة كانت في الدوري الانجليزي الممتاز.

أما قبل تولي توخيل تدريب نادي تشيلسي خسر من بيب جوارديولا في أربع مباريات وتعادل في واحدة فقط وفي مواجهة اليوم تبتسم النتيجة لبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وتعلن للجميع كسر العقدة أمام توماس توخيل وفريق تشيلسي.

ملخص مباراة اليوم بين نادي تشيلسي ونادي مانشستر سيتي.

ظهر للجميع مدى براعة نادي مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في فرض سيطرته علي جميع أرجاء الملعب ومدى قدراته في السيطرة على جميع توقيات المباراة, قد ظهر نادي تشيلسي في مظهر مخيب للأمال وحزين للغاية لم تظهر شخصيته وقوته كما تعودنا عليها في الأسابيع الماضية وقد ظن الجميع أن توماس توخيل سيحرج بيب جوارديولا ولن يجعله يفرض سيطرته ويلعب بطريقته الخاصة ولكن توخيل كان في مهب الريح.

حيث لعب تشيلسي بطريقة دفاعية بحتة ولم ينجح فيها وحاول أيضا أن يلعب علي الهجمات المرتدة ولم ينجح فيها أيضا بالرغم من وجود عناصر متميزة لتنفيذ الخطة ولكن ليس أمام مانشستر سيتي وأمام العبقري بيب جوارديولا.

الشوط الاول من مباراة مانشستر سيتي ونادي تشيلسي.

قاد هجوم نادي مانشستر سيتي جابريل جيسوس وفيل فودين وجاك جريليش بينما قاد هجوم نادي تشيلسي تيمو فيرنر بجوار روميلو لوكاكو.

كان طوفان نادي مانشستر سيتي ليس بالعادي فكان يحمل طابع الخطورة في كل هجمة يقودها علي حارس تشيلسي ميندي وصمد دفع نادي تشيلسي كثيرا وكونا جدارا لحماية مرمي تشيلسي وكاد أن يخترق هذا الجدار أكثر من مرة ولكن الفرصة الأبرز في المباراة كنت في الدقيقة 34 من زمن اللقاء، عندما لعب جريليش كرة لرودري الذي سدد كرة قوية ولكنها اصطدمت في روديجير لاعب تشيلسي وتحولت لركنية وبعدها تسديدة قوية من دي بروين في الدقيقة 39 من عمر المباراة ولكن تصطدم ايضا في دفاع نادي تشيلسي وبعدت في الخارج عن مرمى البلوز.

وفي الدقيقة 29 أصيب ريس جيمس الظهير الأيمن لتشيلسي وغادر الملعب ليدخل تياجو سيلفا بدلا منه وقدم أداء رائع للغاية ولكن لم يظهر هجوم نادي تشيلسي بالأداء المطلوب ولم يشكلوا أي خطورة على مرمى نادي مانشستر سيتي.

الشوط الثاني من مباراة مانشستر سيتي ونادي تشيلسي.

بدأ الشوط الثاني كبداية الشوط الأول سيطرة من مانشستر سيتي وجدار الدفاع من نادي تشيلسي وكاد جاك جريليش بأن يحرز الهدف الأول عن طريقة تسديدة مقوصة من على حدود منطقة جزاء نادي تشيلسي لكن مرت بسلام على الحارس ميندي حارس تشيلسي.

وجاءت اللقطة المضيئة في المباراة في الدقيقة 53 من عمر اللقاء, حيث استطاع جابريل خيسوس بعدما وصلت له كرة من كانسيلو ترويض الكورة وتسديدها بقوة لتصطدم في خط وسط تشيلسي جورجينيو ثم تسكن الشباك ليستطيع سيتي أخيرا فك شفرة الدفاع الأزرق.

وفي الدقيقة 58 كاد جاك جريليش تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة ارضية قوية ولكنها مرت بجانب مرمى ميندي حارس البلوز بعد مراوغة أزبلكويتا مدافع تشيلسي.

أنقذ تياجو سيلفا فريقه من تلقي هدف ثاني في المباراة، بعد أن أخرج تسديدة جابرييل جيسوس من على خط مرمى فريقه.

وجاءت اللقطة المضيئة لنادي تشيلسي في الدقيقة 62 من زمن اللقاء, بعد أن استطاع لوكاكو مدافع تشيلسي تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة ولا أروع من كاي هافيرتز ولكن فرحة نادي تشيلسي لم تكتمل لأن الاعب كاي هافيرتز كان في مصيدة التسلل منذ بداية الهجمة.

وبدت المباراة أن تتجه للتعادل حيث كان تشيلسي قريب من تسجيله الهدف الأول له في المباراة ولكن سرعان ما ظهرت سيطرة فريق مانشستر سيتي علي المباراة مرة أخرى.

وكاد سيتي أن يُضيف الهدف الثاني، بعدما لعب دي بروين كرة عرضية من ركلة ثابتة، وصلت إلى لابورت الذي لمس الكرة بقدمه، ولكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن للحارس ميندي في الدقيقة 78.

ودخل الاعب رياض محرز كبديل في الدقيقة 81 بدلا من كيفن دي بروين ودخل ايضا الاعب رحيم استرلينج في الدقيقة 83 من عمر اللقاء بدلا من بدلا من فودين وجريليش خرج ودخ ل بدلا منه الاعب فرناندينيو.

وأهدر جريليش فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 82 من زمن اللقاء، بعد أن وصلت له كرة داخل منطقة الجزاء، ليسددها ولكن ميندي حارس تشيلسي يتصدى للكرة ببراعة.

المواجهات القادمة لكلا الفريقين تشيلسي ومانشستر سيتي.

ويتجه سيتي لباريس عاصمة النور لمواجهة نارية يوم الثلاثاء ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ثم يواجه ليفربول في لقاء ناري يوم 3 أكتوبر.

بينما تشيلسي أمامه لقاء صعب يوم الأربعاء ضد مضيفه يوفنتوس ثم يستضيف ساوثامبتون يوم السبت.