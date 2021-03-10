مانشستر سيتي يفوز مرة أخرى على ساوثهامبتون بنتيجة (5 – 2)

عاد مانشستر سيتي إلى طريق الانتصارات بفوزه الكبير على ساوثهامبتون الذي جعله في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 14 نقطة عن اقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد.

وسجل كل من رياض محرز وكيفين دي بروين هدفين ليقدم السيتي رد فعل فوري على هزيمته في ديربي مانشستر يوم الأحد، والذي أنهى مسيرة 21 مباراة دون خسارة.

بداية قوية لساوثهامبتون لكنها لم تثمر بأي شي، وافتتح السيتي التسجيل في الدقيقة (15)، تمريرة زينشينكو التي تابعها فودين بتسديدة قوية، تصدى لها حارس ساوثهامبتون قبل أن يتابعها دي بروين بتسديدة قوية معلنا هدف التقدم لمنشستر سيتي.

بعدها وفي الدقيقة 25 بالضبط، تحصل ساوثهامبتون على ركلة جزاء، بعد تدخل من لاعب السيتي لابورت، نفذها وارد براوس بنجاح معلنا تسجيل هدف التعادل.

جوندوجان كان له رأي آخر قبل نهاية الشوط الاول وبالضبط في الدقيقة 54+3 أضاف الهدف الثالث للفريقة منشستر سيتي، بعدما سدد محرز كرة من داخل منطقة العمليات إصطدمت بالقائم، ليتابعها جوندوجان بتسديدة قوية جاءت داخل شباك الخصم،

في الدقيقة 55 من المباراة تمكن رياض محرز من تعميق الفارق بإضافته الهدف الرابع للسيتي، كانت تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك مباشرة

إستطاع ساوثهامبتون تقليص الفارق عن طريق لاعبه آدمز .



سجل منشستر سيتي الهدف الخامس عند الدقيقة (59) من المباراة، بعدما مرر فودين الكرة لدي بروين على حدود منطقة العمليات، ليراوغ لاعب ساوثهامبتون ببيدناريك ويسدد كرة أرضية زاحفة جاءت داخل الشباك لتنتهي المباراة بنتيجة ‘(5-2).