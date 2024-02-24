مانشستر سيتي يفوز على بورنموث بهدف وحيد ويستمر في مطاردة ليفربول على صدارة البرمير ليج

تمكن اليوم فريق مانشستر سيتي من الفوز على فريق بورنموث في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بهذا الفوز استمر فريق مانشستر سيتي في مطاردة متصدر البطولة فريق ليفربول وضيق الفارق بينهما إلى نقطة وحيدة فقط، فيما يلي سنتعرف على أبرز أحداث المباراة كمان سنتناول ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

مانشستر سيتي وبورنموث

أحداث المباراة

بدأت المباراة بضغط متبادل من الفريقين وشهدت بعض الهجمات متوسطة القوة لكل من الفريقين، حتى جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة والعشرون من عمر المباراة عن طريق تسديدة قوية من مهاجم الفرق ايرلينج هالاند حاول حارس بورنموث إبعادها إلا أنها ارتدت إلى فيل فودين لاعب فريق مانشستر سيتي الذي اسكنها داخل الشباك، وفي الشوط الثاني حاول أصحاب الأرض العودة إلى المباراة وتحقيق التعادل إلا أن لاعبي فريق مانشستر سيتي استطاعوا الحفاظ على الهدف الذي سجلوه ليخرجوا من المباراة بفوز ثمين خارج الديار ويستمروا في مطاردة متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري

بعد هذا الفوز الثمين أصبح فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني منفردا وبفارق نقطع وحيدة فقط عن متصدر البطولة فريق ليفربول الإنجليزي، حيث يمتلك فريق مانشستر سيتي في رصيده تسع وخمسون نقطة حققها بعد أن لعب ستة وعشرون مباراة، استطاع أن يفوز ثمانية عشر مباراة ويتعادل في خمس مباريات في حين تلقي الهزيمة في ثلاث مباريات فقط.

جدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي على موعد مع مباراة في غاية القوة الأسبوع المقبل ضد فريق مانشستر يونايتيد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر أن تقام يوم السبت القادم الموافق الثاني من مارس المقبل.

ترتيب فريق بورنموث

أما عن الطرف الأخر في مباراة اليوم وهوا فريق بورنموث فقد تجمد رصيده من النقاط عند النقطة الثامنة والعشرون بعد أن خاض ستة وعشرون مباراة مكتملين، إذ تمكن الفريق من الفوز في سبع مباريات والتعادل في سبع مباريات وتلقى الهزيمة في أحد عشر مباراة، ليبقي في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب البرميرليج.