مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع ريان شرقي

أعلن مانشستر سيتي رسميًا عن أولى صفقاته الصيفية الكبرى لموسم 2025-2026، بضم النجم الفرنسي الشاب ريان شرقي من نادي أولمبيك ليون، في خطوة تؤكد نية النادي العودة بقوة بعد موسم كارثي خرج فيه بدون أي بطولة.

🔵 تفاصيل صفقة ريان شرقي:

✅ العمر: 21 عامًا

21 عامًا ✅ المدة: عقد حتى صيف 2030 (5 سنوات)

عقد حتى صيف (5 سنوات) ✅ النادي السابق: أولمبيك ليون

أولمبيك ليون ✅ عدد المباريات مع ليون: 185 مباراة

185 مباراة ✅ أرقام الموسم الأخير: 🎯 الأهداف: 12 🅰️ التمريرات الحاسمة: 20 من بين أفضل صانعي الأهداف في أوروبا موسم 2024-2025



ما المنتخبات المتأهلة للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026؟

السيتي يضم ريان شرقي 🤩🩵✍️ pic.twitter.com/ejidNp7OBJ — مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 10, 2025

⚽️ مركزه وأهميته:

مركز اللعب: صانع ألعاب / جناح هجومي

صانع ألعاب / جناح هجومي يتميز بالمهارة العالية، والرؤية المميزة للملعب، والقدرة على خلق الفرص من لا شيء.

سيمنح بيب جوارديولا تنوعًا تكتيكيًا كبيرًا في الوسط الهجومي، خاصة مع احتمالية رحيل أو تراجع بعض العناصر المؤثرة مثل كيفن دي بروين أو بيرناردو سيلفا.

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🏆 استعدادًا لكأس العالم للأندية:

من المقرر أن ينضم شرقي مباشرة إلى بعثة مانشستر سيتي استعدادًا لـكأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

📉 خلفية عن وضع مانشستر سيتي:

الموسم الماضي (2024-2025) كان محبطًا لجماهير السيتي: ❌ خسارة الدوري الإنجليزي ❌ توديع دوري أبطال أوروبا ❌ غياب تام عن الألقاب لأول مرة منذ سنوات

لجماهير السيتي:

وبالتالي فإن صفقة شرقي تمثل بداية مشروع إعادة بناء الفريق والمنافسة من جديد على جميع البطولات المحلية والقارية.