مانشستر سيتي يسحق ليستر.. وهالاند يواصل التهديف

انتصر نادي مانشستر سيتي على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 3-1 مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.

مانشستر سيتي لم يمهل ليستر سيتي كثيرا، ونجح في تسجيل هدف التقدم مبكرا في الدقيقة الخامسة عن طريق المدافع جون ستونو.

وفي الدقيقة 13، نجح المهاجم النرويجي إرلينج هالاند في تسجيل الهدف الثاني لصالح المان سيتي، من ركلة جزاء سددها بنجاح.

وفي الدقيقة 25، وقع إرلينج هالاند على هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه مانشستر سيتي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كتيبة المدرب بيب جوارديولا بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو ليستر سيتي تقليص الفارق، ونجحوا في ذلك عن طريق اللاعب النيجيري كيليتشي إيهيناتشو في الدقيقة 75.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 70 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 3 نقاط عن أرسنال متصدر البطولة.

وتجمد رصيد ليستر سيتي عند 25 نقطة وذلك في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة ليستر سيتي، نشرها حساب نادي مانشستر سيتي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي:

الحارس إيدرسون، كايل والكر، جون ستونز، روبن دياز، إيميريك لابورت، رودري، القائد كيفين دي بروين، برناردو سيلفا، رياض محرز، جاك جريليش، إرلينج هالاند

وجلس على دكة بدلاء نادي مانشستر سيتي، مجموعة من اللاعبين أبرزهم جوليان ألفاريز ومانويل أكانجي وبالمر وإلكاي جوندوجان وفيليبس وناثان آكي.

ويعيش المان سيتي مع مدربه بيب جوارديولا، فترة سعيدة للغاية على مستوى النتائج، خاصة بعد فوزه المبهر على ضيفه بايرن ميونخ الألماني بثلاثية دون رد على ملعب الاتحاد، الأسبوع الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.