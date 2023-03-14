مانشستر سيتي يسحق لايبزيج ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بلغ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الكاسح مساء اليوم الثلاثاء، على ضيفه لايبزيج الألماني بنتيجة 7-0 في المباراة التي أقيمت في ثمن النهائي على ملعب الاتحاد.

وكانت مباراة ذهاب ثمن النهائي، قد انتهت في ألمانيا بالتعادل الإيجابي بين مانشستر سيتي ولايبزيج بنتيجة 1-1.

وبالعودة لأحداث مباراة الإياب، فإن نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بين مانشستر سيتي ولايبزيج، استمرت حتى الدقيقة 22، عندما تمكن اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند من تسجيل الهدف الأول لصالح أصحاب الأرض من ركلة جزاء.

وعاد إيرلينج هالاند إلى تسجيل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+2)، نجح النرويجي هالاند في تسجيل الهدف الثالث للمان سيتي.

وفشل رفاق تيمو فيرنر في هز شباك المان سيتي، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي على لايبزيج بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني، سجل النجم الألماني إلكاي جوندوجان، الهدف الرابع لصالح المان سيتي في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 53، أحرز إيرلينج هالاند الهدف الخامس لمانشستر سيتي، وبعد 4 دقائق تمكن اللاعب النرويجي من تسجيل هدفه الشخصي الخامس (سوبر ستار) والسادس للمان سيتي، لتصبح النتيجة 6-0.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني (90+2) سجل كيفين دي بروين، الهدف السابع لناديه الإنجليزي.

وحاول لايبزيج، تسجيل حفظ ماء الوجه، لكنه فشل في ذلك، لتنتهي المباراة بفوز المان سيتي بسباعية دون رد.

وكان الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة لايبزيج، نشرها حساب نادي مانشستر سيتي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي:

إيدرسون، جون ستومز، ناثان آكي، روبن دياز، مانويل أكانجي، رودري، كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا، جاك جريليش، إيرلينج هالاند

وكان ماركو روزه المدير الفني للايبزيج، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة مانشستر سيتي، نشرها حساب نادي لايبزيج، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي: