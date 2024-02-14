مانشستر سيتي يسحق كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

فاز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على مضيفه كوبنهاجن الدنماركي بثلاثية مقابل هدف 3-1 مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

فرحة لاعبي مانشستر سيتي - مصدر الصورة: حساب المان سيتي على تويتر

نتيجة التعادل السلبي بين الفريقين، لم تستمر طويلا، حيث نجح الضيوف في تسجيل هدف مبكر.

وافتتح النجم البلجيكي كيفين دي بروين، باب التسجيل لصالح المان سيتي في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 34، نجح كوبنهاجن في تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب ماجنوس ماتسون.

ونجح اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا في تسجيل الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 45.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي على كوبنهاجن بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، حاول المان سيتي، زيادة الغلة التهديفية، أما كوبنهاجن حاول إدراك التعادل.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني (90+2)، تمكن اللاعب الإنجليزي فيل فودين من تسجيل الهدف الثالث لمانشستر سيتي، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف 3-1.

ويتجدد اللقاء بين مانشستر سيتي وخصمه كوبنهاجن، في السادس من شهر مارس/آذار المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد معقل الفريق الإنجليزي.

ويعد مانشستر سيتي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما توج باللقب القاري في الموسم الماضي 2022-2023، مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا، بعد فوزه في المباراة النهائية بهدف دون رد 1-0 على نظيره إنتر ميلان الإيطالي.