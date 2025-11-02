أخبار الرياضة

مانشستر سيتي يستضيف بورنموث في اختبار صعب لاستعادة الانتصارات

معتز خليل

يستعد فريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لمواجهة نظيره بورنموث مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/2026.

📍 ملعب المباراة

تُقام المباراة على أرضية ملعب الاتحاد، معقل مانشستر سيتي.

⚽ موقف الفريقين في جدول الدوري

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وفي جعبته 16 نقطة يحتل بها المركز الثامن، بينما يواصل بورنموث مفاجآته هذا الموسم بعدما جمع 18 نقطة ليحتل وصافة جدول الترتيب حتى الآن.

🔥 دوافع الفريقين

يسعى السيتي للعودة إلى سكة الانتصارات بعد الهزيمة الأخيرة أمام أستون فيلا بهدف دون رد، بينما يأمل بورنموث في استمرار نتائجه الإيجابية ومواصلة مطاردة المتصدر.

🕕 موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

تنطلق المباراة في تمام:

  • 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة
  • 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

📺 القناة الناقلة

تُبث المواجهة عبر قناة beIN SPORTS 1.

🎙️ المعلق

يتولى حسن العيدروس مهمة التعليق على أحداث اللقاء.

