مانشستر سيتي يرد على عرض أهلي جدة للتعاقد مع رياض محرز

أكدت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مازال يحظى باهتمام كبير من النادي الأهلي السعودي، الذي يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اهتمام أهلي جدة بضم رياض محرز

وبحسب ما أكدت عليه التقارير الأخيرة، فإن الجناح الحزائري رياض محرز، البالغ من العمر 32 عامًا، قد تلقى عرضًا ضخمًا للانتقال إلى الأهلي بداية من الموسم الرياضي الجديد، علمًا بأن عقده مستمر مع مانشستر سيتي حتى عام 2025 القادم.

مانشستر سيتي يرد على عرض الأهلي لضم رياض محرز

وبحسب ما ذكره الصحفي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، “سانتي أونا”، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فإن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لا يريد السماح برحيل الجزائري رياض محرز، مشددًا على أن الأهلي مستعد لضمه لمدة 3 سنوات.

ومن الجدير بالذكر أن الجزائري رياض محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 78 هدفًا، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

صفقات الأهلي السعودي الصيفية

الجدير بالإشارة أن النجم الجزائري رياض محرز لا يعتبر هو النجم العالمي الوحيد الذي دخل الأهلي في مفاوضات معه، حيث ترغب الإدارة الجداوية، في إبرام مجموعة صفقات مميزة خلال سوق انتقالات هذا الصيف، والتعاقد مع مدير فني أجنبي مميز، من أجل التألق في الموسم الجديد بعد العودة لدوري روشن.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد اقترب النادي الأهلي من التعاقد رسميًا مع حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي، الدولي السنغالي الدولي إدوارد ميندي، حيث يقال بأنه قد خضع للفحص الطبي، على أن يتم الإعلان عن الصفقة اليوم أو غدًا.