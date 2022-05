مانشستر سيتي يحسم صفقة هالاند وريال مدريد يخبئ مفاجأة من العيار الثقيل لما بعد نهائي الأبطال، آخر أخبار موسم الانتقالات الصيفية

فاجأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الجميع أمس بعد إعلانه التعاقد مع مهاجم بروسيا دورتموند ايرلينغ هالاند بصفة رسمية وأشعل ريال مدريد الميركاتو الصيفي مبكراً بعد إعلان إحدى الصحف المقربة منه حسم صفقة الدولي الألماني أنطونيو روديغير لاعب تشيلسي الإنجليزي، أعلنت بعض الفرق الأخرى تعاقدها مع لاعبين مؤثرين وأبدت أندية اهتمامها ببعض اللاعبين في الساعات القليلة الماضية، إليك كافة تفاصيل ما حدث في الساعات المنصرمة في ميركاتو الانتقالات الصيفية الأوروبية.

حسم مانشستر سيتي الإنجليزي صفقة انتقال اللاعب النرويجي ايرلينغ هالاند الى صفوفه بشكل رسمي وأعلن عن الصفقة في موقعه الرسمي على شبكة الانترنت، أكد السيتي أن انتقال هالاند سيتم في أول يوليو المقبل حيث سينضم اللاعب لصفوف الفريق الأول وسيكون إضافة جيدة لهجومهم كما أنه سيكون إضافة أخرى جيدة للدوري الإنجليزي، أفادت تقارير صحفية أن السيتي سيدفع 300 ألف جنيه إسترليني للاعب بشكل أسبوعي وبذلك سيكون صاحب ثاني أعلى مرتب في الفريق بعد البلجيكي كيفين دي بروين الذي يصل مرتبه الأسبوعي لـ 350 ألف جنيه اسبوعياً، قالت بعض الصحف الإنجليزية الأخرى مثل صحيفة ميرور أن النرويجي سيتقاضى 340 ألف جنيه أسبوعياً.

سيؤثر قدوم هالاند على مكانة اللاعب البرازيلي جابرييل خيسوس في الفريق الإنجليزي وخصوصاً أنه يلعب في نفس مركز هالاند “رأس الحربة، المهاجم الصريح” ومما يساهم في تفاقم الأزمة في السيتي هو مسألة رقم القميص الذي سيحصل عليه هالاند فتلك أمور مهمة بالنسبة للاعب الشاب، يرتدي هالاند الرقم 9 مع بروسيا دورتموند والرقم 23 مع منتخب بلاده وكان يرتدي الرقم 17 قبل ذلك ومن الممكن أن يحصل خيسوس على رقم آخر غير رقم 9 الذي يرتديه، ربطت بعض التقارير الصحفية اللاعب البرازيلي بالانتقال الى ارسنال.

أعلنت صحف مقربة من البيت الأبيض أن ريال مدريد قد توصل لاتفاق مع مدير أعمال اللاعب الألماني أنطونيو روديغير لاعب تشيلسي الإنجليزي وكانت صحيفتا “ذي أثلتيك” وماركا على رأس تلك الصحف وكتب الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو المتخصص في رصد تفاصيل انتقالات اللاعبين أن اللاعب قد وقع بشكل نهائي للانضمام لريال مدريد وأن كل شيء قد تم بشأنه، من المتوقع أن يتم الإعلان عن انتقال روديجير بشكل رسمي من جانب الفريق المدريدي بعد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا التي يشارك الفريق فيه ضد ليفربول الإنجليزي يوم 28 القادم.

Everything is now done between Real Madrid and Toni Rüdiger. The deal has been completed, club sources confirm: he will play for Real. ⚪️⭐️ #RealMadrid

Contract until 2026, there’s no option for further season.

Official announcement: end of the season.

Here we go confirmed. pic.twitter.com/N6zn9w5pcR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2022