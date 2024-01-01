مانشستر سيتي يتوصل إلى اتفاق لضم لاعب واعد من الأرجنتين

تأكد بشكل رسمي أن مانشستر سيتي الإنجليزي قد حسم صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني الواعد كلاوديو إيتشيفيري، وفقًا لتصريحات الصحفي الإيطالي المشهور فابريزيو رومانو المختص في أخبار انتقالات اللاعبين، تم ربط اسم الشاب الأرجنتيني إيتشيفيري، البالغ من العمر 17 عامًا، بانتقاله إلى مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة.

إيتشيفيري يلعب في مركز خط الوسط الهجومي، ويُعد واحدًا من المواهب الشابة المُنتظر تألقها في أوروبا بعد انضمامه إلى صفوف مانشستر سيتي، تمامًا كما حدث في السابق مع لاعب آخر يدعى جوليان ألفاريز.

وفقًا لتصريحات الصحفي الشهير فابريزيو رومانو على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “x”، أكد أن مانشستر سيتي قد حسم صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني الشاب كلاوديو إيتشيفيري، ويتم حاليًا تبادل المستندات بين الناديين مانشستر سيتي وريفر بليت، لإتمام الاتفاق.

وأشار الصحفي البارز إلى أن الموهبة الأرجنتينية كلاوديو ستبقى في صفوف ريفر بليت حتى شهر ديسمبر عام 2024، وسينضم بشكل رسمي إلى مانشستر سيتي فور بلوغه سن الـ18.

من المتوقع أن يوقع اللاعب عقدًا مع مانشستر سيتي لمدة ست سنوات عند انتقاله للفريق.