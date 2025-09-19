مانشستر سيتي ضد نابولي.. هالاند ودوكو يقودان السيتي للفوز على نابولي بدوري الأبطال

في واحدة من مواجهات دوري الأبطال الممتعة نجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق إنتصار قوي ببداية مشواره الأوروبي على نابولي الإيطالي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ثنائية السيتي

وسُجلت ثنائية السيتي عن طريق النجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 56، قبل أن يضيف جيريمي دوكو الهدف الثاني بعد تسع دقائق فقط، ليحسم الفريق الإنجليزي المواجهة مبكرًا.

ويمكن القول أن المباراة شهدت منعطفًا مثيرًا منذ الشوط الأول، بعدما تلقى قائد نابولي جيوفاني دي لورينزو بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 21، ليكمل الفريق الإيطالي اللقاء بعشرة لاعبين.

ونجح المدرب الإيطالي في إقتناص الأضواء عندما استبدل كيفين دي بروين مبكرًا في الدقيقة 25، ليمنحه تحية مؤثرة من جماهير الفريقين في مواجهة حملت طابعًا عاطفيًا للنجم البلجيكي أمام فريقه السابق.

وشهدت المواجهة غياب النجم الدولي المصري عمر مرموش، عن المواجهة القارية حيث يغيب لستة أسابيع بسبب إصابة في أربطة الركبة.

نظام دوري أبطال أوروبا

تجدر الإشارة إلى أن نظام دوري أبطال أوروبا هذا الموسم يشهد تواجد 36 فريقًا، مقسمين إلى 4 تصنيفات، على أن يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني، فيما يخوض أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين ملحقًا بنظام الذهاب والإياب لتحديد 8 فرق أخرى تتأهل إلى الدور الثاني، وصولًا إلى النهائي من أجل رفع الكأس “ذات الأذنين” يوم 30 مايو 2026، وهو موعد إقامة المباراة النهائية في العاصمة المجرية بودابست.