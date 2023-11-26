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مالك باسهل يحقق فضية العالم لفنون القتال المختلطة

مهران الصعيدي

في إنجازٍ جديدٍ للرياضة السعودية، حقق لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المختلطة مالك باسهل، الميدالية الفضية في بطولة العالم 2023، التي تستضيفها العاصمة الألبانية تيرانا.

وجاء فوز باسهل بالميدالية الفضية بعد مباراته مع اللاعب الطاجيكي لويق أكراموف، والتي انتهت بقرار الحكام لصالح اللاعب السعودي في منافسات وزن أقل من 56،7 كجم.

وأعرب باسهل عن سعادته البالغة بتحقيق أول ميدالية فضية في أول مشاركة دولية له مع المنتخب، مقدمًا شكره للاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة على دعمه المتواصل خلال فترة المعسكر والتجهيز لهذه البطولة العالمية.


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عن الكاتب:
مهران الصعيدي

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