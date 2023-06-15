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مالطا ضد إنجلترا في تصفيات كأس أمم أوروبا “موعد اللقاء وتشكيلة المنتخب الإنجليزي المتوقعة وترتيب المجموعة الثالثة” 

مصطفى السيد أبو حجازي

 يحل المنتخب الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على منتخب مالطا وذلك ضمن منافسات التصفيات المؤهلة ليورو 2024، حيث يطمح الإنجليز في تحقيق نقاط المباراة الثلاثة وذلك من أجل تعزيز صدارة جدول ترتيب المجموعة.  

- صورة 1 - تشكيلة منتخب إنجلترا | تصفيات الأمم الأوروبية | تصفيات يورو 2024

وسوف تنطلق المباراة يوم الجمعة القادمة الموافق 16 يونيو 2023 عند الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، السابعة إلا ربع بتوقيت غرينتش، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات. 

منتخب إنجلترا
صفحة المنتخب الإنجليزي تنشر صور من تدريبات منتخب إنجلترا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر
تدريبات منتخب إنجلترا
صورة من تدريبات منتخب إنجلترا

ويتواجد المنتخبين ضمن المجموعة الثالثة والتي جاء الترتيب الخاص بها بعد جولتين على هذا النحو: 

  • إنجلترا في الصدارة برصيد 6 نقاط بعد خوضه مباراتين.  
  • إيطاليا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد خوضه مباراتين. 
  • شمال مقدونيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد خوضه مباراة واحدة. 
  • أوكرانيا في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط بعد خوضه مباراة واحدة. 
  • مالطا في المركز الخامس بدون رصيد من النقاط بعد خوضه مباراتين. 

أما عن التشكيلة المتوقعة لمنتخب إنجلترا لتلك المواجهة فقد جاءت على هذا النحو: 

حراسة المرمى  بيكفورد. 
خط الدفاع  لوك شو، ووكر، ستونز، ماجواير. 
خط الوسط  فيليبس، رايس، ووبيلينجهام. 
الهجوم  ساكا، هاري كين، جريليش. 
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مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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