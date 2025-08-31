ماكينة الأهداف النرويجية.. هل يحطم هالاند الرقم القياسي في أغسطس؟

يواصل الدولي النرويجي إيرلينج هالاند كتابة التاريخ في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما سجّل في شباك برايتون.

وافتتح هالاند أهداف مانشستر سيتي أمام برايتون، وجاء هدفه الأول بصناعة من المصري عمر مرموش، وهناك رقم قياسي يطارده إيرلينج، وهو تسجيل أكبر عدد من الأهداف في شهر أغسطس بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجّل هالاند 22 هدفًا في شهر أغسطس منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، فيما سجّل كل من ليس فرديناند وآندي كول 22 و25 هدفًا على الترتيب.

Most goals scored in the month of August in Premier League history: ◎ 25 – Andy Cole (44 games)

◎ 22 – Les Ferdinand (47 games)

◉ 22 – Erling Haaland (13 games) Just look at the games played. 👀 pic.twitter.com/5CprSOGCRS — Squawka (@Squawka) August 31, 2025

ولكن بالنظر لعدد المباريات، فقد خاض هالاند حتى الآن 13 مباراة، بينما خاض ليس فرديناند 47 مباراة، بينما لعب آندي كول 44 مباراة، وإذا واصل الدولي النرويجي اللعب بصفوف مانشستر سيتي في أعوام قادمة، فإنه قادر على كسر هذا الرقم بكل سهولة.

جدول أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في شهر أغسطس بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز