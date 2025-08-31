أخبار الرياضة

ماكينة الأهداف النرويجية.. هل يحطم هالاند الرقم القياسي في أغسطس؟

أحمد طارق

يواصل الدولي النرويجي إيرلينج هالاند كتابة التاريخ في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما سجّل في شباك برايتون.

هالاند - مانشستر سيتي

وافتتح هالاند أهداف مانشستر سيتي أمام برايتون، وجاء هدفه الأول بصناعة من المصري عمر مرموش، وهناك رقم قياسي يطارده إيرلينج، وهو تسجيل أكبر عدد من الأهداف في شهر أغسطس بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجّل هالاند 22 هدفًا في شهر أغسطس منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، فيما سجّل كل من ليس فرديناند وآندي كول 22 و25 هدفًا على الترتيب.

ولكن بالنظر لعدد المباريات، فقد خاض هالاند حتى الآن 13 مباراة، بينما خاض ليس فرديناند 47 مباراة، بينما لعب آندي كول 44 مباراة، وإذا واصل الدولي النرويجي اللعب بصفوف مانشستر سيتي في أعوام قادمة، فإنه قادر على كسر هذا الرقم بكل سهولة.

جدول أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في شهر أغسطس بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

الترتيباللاعبعدد الأهدافعدد المباريات
1آندي كول2544
2ليس فرديناند2247
2إيرلينج هالاند2213

 

عن الكاتب:
أحمد طارق

صحفي مصري مختص بأخبار كرة القدم العالمية والمصرية، ومختلف الأخبار العامة على الساحة المصرية والدولية


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.