ماريسكا يؤكد: تشيلسي لا يعتمد على بالمر والدليل خماسية وست هام

أكد المدير الفني الإيطالي، فينشينسو ماريسكا، مدرب فريق نادي تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه لا يعتمد على لاعب واحد فقط مثل كول بالمر، والدليل على ذلك هو فوز البلوز على وست هام في مباراة الجمعة 22 أغسطس دون وجود المهاجم كول بالمر بخمسة أهداف مقابل هدف، وذلك بسبب الإصابة أثناء الإحماء قبل انطلاق المباراة.

ووجه ماريسكا عدة رسائل صارمة لمن يقولون بأن تشيلسي يعتمد فقط على مهاجم واحد وهو كول بالمر (23 عاما) قائلا “إن كول هو من أفضل اللاعبين لدينا دون شك في ذلك، وفي وجوده نصبح أفضل أيضا، ولكن أعتقد أننا في الموسم الماضي أظهرنا في الفترة التي لم يكن بالمر فيها جاهزا، أننا قادرون على الفوز عندما حققنا المركز الرابع وهو ما لم يتوقعه أحد”.

ودفع ماريسكا باللاعب البرازيلي «إستيفاو ويليان» صاحب الـ 18 عام، ليكون بديلا لنجم خط الوسط الهجومي في تشيلسي، والذي خاض المباراة كأساسي لأول مرة.

لكن المدرب الإيطالي لم يكن يرغب في المبالغة بأداء إستيفاو في المباراة، وذكر أنه سبب تلقي البلوز هدفا وحيدا أثناء المباراة، ثم عاد وقال “يجب أن يرتكب الأخطاء ليتعلم، ولكن بشكل عام إنه لاعب جيد للغاية ورد فعله يدل على مهارته وهذا هو سبب تواجده هنا “.

وحقق تشيلسي فوزا ثمينا على فريق وست هام يونايتد على ملعب لندن بخمسة أهداف بعد أن كان متأخرا بهدف أحرزه لوكاس باكيتا لوست هام.

لكن البلوز استطاع التعويض في الدقيقة 15 من الشوط الأول من خلال اللاعب جواو بيدرو، ثم أحرز كل من بيدرو نيتو وإنزو فرنانديز هدفين في الدقيقتين 23 و 34.

وفي الشوط الثاني للمباراة أكمل تشيلسي على نفس المنوال وسجل هدفين إضافيين من خلال كايسيدو وتشالوباه في الدقيقتين 54 و 58.

وبهذه النتيجة احتل تشيلسي صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا برصيد 4 نقاط، وبقي وست هام دون نقاط في ذيل الجدول.