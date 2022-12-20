ماركا : النصر السعودي ينتظر رونالدو خلال أيام

يقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف النصر السعودي خلال أيام.

فقد نشرت صحيفة “ماركا” الأسبانية، أن اللاعب كريستيانو رونالدو يقترب من صفوف نادي النصر السعودي خلال الأيام المقبلة حيث سيوقع على عقد حتى يونيو 2025.

وقد أكدت التجارب في يوفنتوس ومانشيستر يونايتد الإنجليزي أن كرة القدم الأوروبية قد أدارت ظهرها ل “صاروخ ماديرا” أو على الأقل عن الأندية التي يود أن يكون فيها.

ظهرت المفاوضات بين نادي النصر السعودي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب خروجه من نادية السابق مانشيستر يونايتد الإنجليزي، ومن المنتظر أن يتم الانتقال قبل نهاية الموسم الجاري ولمدة موسمين، وقد تبلغ قيمة هذه الصفقة 200 مليون يورو.

على الرغم من أن كريستيانو رونالدو قد نفى في وقت سابق من هذا الموسم تعاقده مع نادي النصر السعودي بعد الانتهاء من بطولة كأس العالم للأندية في قطر، إلا أنه بعد ما صار حر وفسخ تعاقده مع نادية مانشيستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي، أثير تكهنات بعدها حول موافقة اللاعب على عرض سخي من النصر السعودي لذلك تمت الموافقة على التعاقد معه.