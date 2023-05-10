مارسيل كولر يطالب الخطيب بضم بديل الصخرة

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حصد بطولة السوبر المصري على حساب نادي بيراميدز بعد الفوز بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت في الإمارات يوم الجمعة الماضية والتي شارك فيها نادي بيراميدز عقب اعتذار نادي الزمالك عن المشاركة بسبب مشاكل القلعة البيضاء مع اتحاد الكرة المصري، حيث حقق الفريق الأحمر اللقب الثالث عشر في تاريخ النادي والثاني على التوالي.

وكشف مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء أن مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي طالب إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بضرورة التعاقد مع مدافع بإمكانيات أحمد حجازي وبدر بانون وخاصة عقب الإصابات الكثيرة التي لحقت بنجم الفريق محمود متولي والتي قد تبعده عن الكثير من المباريات الهامة للأهلي في ظل مشاركة الفريق الأحمر في أكثر من بطولة، ومن أهمها بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يسعى الأهلي للفوز بها للمرة الحادية عشر في تاريخ النادي وتخطي عقبة الترجي التونسي في نصف النهائي.

وقد حدد مارسيل كولر محمود مرعي مدافع فريق فيوتشر للتعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، حيث أبدا اللاعب موافقته على الإنتقال للنادي الأهلي ولكن عقب الحصول موافقة ناديه الحالي فيوتشر وخاصة أن اللاعب كان قريب من الإنتقال للقلعة الحمراء في الفترات السابقة أثناء تواجده مع فريق وادي دجلة ولكن المفاوضات فشلت وقد ينتقل اللاعب للقلعة الحمراء في الفترة المقبلة.