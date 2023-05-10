مارسيل كولر يطالب إدارة الأهلي برحيل 4 لاعبين من الفريق الأول

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء الجمعة المقبلة الموافق 12 من شهر مايو الجاري لمواجهة فريق الترجي التونسي في إطار الدور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسمها 2022/2023 في المباراة التي من المقرر لها أن تقام على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بتونس في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، 11 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب في انتظار مباراة العودة في القاهرة والإقتراب أكثر من تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخ النادي.

ومن جانبه كشفت مصادر صحفية أن مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي طالب إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب برحيل ثلاثة لاعبين من الفريق الأول وعلى رأسهم المهاجم البرازيلي برونو سافيو وذلك لعدم اقتناع المدير الفني بقدرات اللاعب واستبعاده من المباريات في الفترة الأخيرة، إلى جانب رحيل مهاجم الفريق شادي حسين وذلك لعدم قدرته في إقناع المدير الفني بقدراته ورحيل مدافع الفريق أيمن اشرف.

كما أكد المصدر أن مارسيل كولر طالب بالبحث عن بديل مناسب لصانع العاب القلعة الحمراء محمد مجدي قفشه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك عقب خروج اللاعب من حسابات المدير الفني السويسري بسبب تراجع مستواه في الفترة الاخيرة، حيث يرغب كولر في عقد بعض الصفقات الهامة للمنافسة على البطولات المختلفة التي شارك فيها النادي الأهلي ومن أهمها دوري أبطال أفريقيا.