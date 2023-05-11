مارسيل كولر يرفض رحيل ثنائي الأهلي في الإنتقالات الصيفية

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق لقب السوبر المصري على حساب نادي بيراميدز بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء سجله ظهير أيسر الفريق التونسي علي معلول من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية في الإمارات، حيث شارك نادي بيراميدز في هذه المباراة عقب اعتذار نادي الزمالك عن المشاركة أمام النادي الأهلي لأسباب خاصة بإتحاد الكرة المصري، واستطاع النادي الأهلي من تحقيق اللقب للمرة الثالثة عشر في تاريخ النادي واللقب الثاني على التوالي كأكثر الأندية المصرية تحقيقًا للقب.

وكشف الإعلامي محمد شبانة في برنامجه بوكس تو بوكس الذي يذاع على قناة Etc أن مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي رفض رحيل ثنائي خط وسط الفريق المالي اليو ديانج وحمدي فتحي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك عقب العروض التي وصلت للاعبين في الفترة الأخيرة، حيث أوضح شبانة أن إدارة الأهلي ومارسيل كولر لن يوافقون على رحيل أي لاعب دون تواجد البديل المناسب له بسبب مشاركة النادي الأهلي في العديد من البطولات الهامة والتي يرغب في الفوز بها.

كما أوضح شبانه أن كولر يضع عينيه على بديلين لأليو ديانج وحمدي فتحي وهم لاعب خط وسط نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر إمام عاشور ومحمد رضا بوبو لاعب خط وسط نادي فيوتشر الحالي، حيث يرى المدير الفني أن اللاعبين هم أفضل بديلين لحمدي فتحي وأليو ديانج في خط الوسط.