مارسيل كولر يتخذ قرار هام قبل مواجهة الترجي التونسي في دوري الأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة هامة أمام فريق الترجي التونسي في إطار الدور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022، في المباراة التي من المقرر لها أن تقام غدًا الجمعة الموافق 12 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، حيث يسعى النادي الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل العودة إلى القاهرة وحسم التأهل للنهائي.

ومن جانبه كشفت مصادر داخل القلعة الحمراء أن مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي يرغب في اللعب بثلاثة لاعبين في خط الوسط في مواجهة الترجي وذلك لتأمين مرمى محمد الشناوي، حيث يفكر المدير الفني في اللعب بالثلاثي مروان عطية وحمدي فتحي والمالي اليو ديانج في خط الوسط للمساعدة في ربط الدفاع بالهجوم، ويساعد النادي الأهلي في هذه المباراة العامل النفسي وهو لعب نادي الترجي التونسي في مباراة الغد بدون جماهير وذلك عقب العقوبة الموقعة عليهم من قبل الكاف.

ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة وهو يرغب في الفوز أو التعادل على أقل تقدير وتحقيق نتيجة إيجابية وحسم الصعود للدور النهائي بشكل مبكر قبل العودة إلى القاهرة، ومن المتوقع أن يدخل الأهلي بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم في الدفاع وفي خط الوسط أليو ديانج ومروان عطية وحمدي فتحي وعلي معلول ظهير أيسر ومحمد هاني ظهير أيمن وخط الهجوم مكون من حسين الشحات وبيرسى تاو ومحمود كهربا.