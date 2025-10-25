مارتينيلي يتغنى بصلاح ويختاره في هذا الترتيب

قال النجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي، لاعب أرسنال الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول واحدًا من أفضل 3 أجنحة فى العالم حاليا، مؤكدًا عبر شبكة ” ESPN “، “أفضل 3 أجنحة فى العالم حاليا؟، محمد صلاح وفينيسيوس جونيور وبوكايو ساكا، بينما أكد مارتينيلي أن أصعب مدافع واجهه هو كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي السابق.

تصريحات قوية من نجم أرسنال

وتابع نجم أرسنال، “كنت أتمني أن يكون بوكايو ساكا برازيلياً، وتيري هنري هو أفضل لاعب فى تاريخ الدوري الإنجليزي بالنسبة لي”.

وفي إتجاه آخر، تقاسم الثنائي محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وساديو ماني لاعب منتخب السنغال ونادي النصر السعودي، صدارة قائمة الأغلى فى تاريخ الكرة الأفريقية، بحسب تقرير صادر عن موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، حيث وصلت القيمة التسويقية للثنائي محمد صلاح وساديو ماني 150 مليون يورو في عامي 2018 و2019 على الترتيب، ليتقاسما صدارة قائمة أغلى لاعبي الكرة الأفريقية على مدار التاريخ.

صلاح يتفوق

وجاء محمد صلاح وساديو ماني في صدارة سباق الأغلى بتاريخ الكرة الأفريقية بالتفوق على النيجيري فيكتور أوسيمين الذي وصلت قيمته التسويقية إلى 120 مليون يورو فى عام 2023، بينما المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ثالثًا بعدما وصلت قيمته التسويقية العام الحالي إلى 80 مليون يورو.