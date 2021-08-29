“مارادونا .. الحلم المبارك” موعد عرض المسلسل الذي ينتظره الملايين .. الفيديو الترويجي للعرض

ينتظر الملايين من عشاق أفضل من لعب الكرة في التاريخ “مارادونا” المسلسل الذي يعرض قصة حياته والذي يحمل عنوان “مارادونا .. الحلم المبارك”، المسلسل الذي حصل على موافقة “ديجو أرماندو مارادونا” شخصيا قبل وفاته سيتم عرضه على منصة أمازون برايم فيديو بدأ من يوم 29 أكتوبر القادم، أي قبل عيد ميلاده بيوم واحد.

مسلسل مارادونا قصة حياة الأسطورة الأرجنتينية

المسلسل الذي سيحكي رحلة صعود “ديجو” سيقوم بتجسيد شخصيته فيه ثلاثة ممثلين، حيث يمثل كل ممثل فيهم مرحلة عمريه معينة، أبطال العمل الثلاثة كما قالت صحيفة “اوليه” الأرجنتينية هم نازارينو كاسيرو وخوان بالمومينو ونيكولاس جولدشميت.

كما بينت الصحافة نفسها أن المسلسل مكون من 10 حلقات، وسيتم تصويره في العديد من البلدان مثل الأرجنتين وأوروجواي وإيطاليا وإسبانيا والمكسيك، وسيتم عرضه في 240 دولة حول العالم.

El mundo por fin conocerá al hombre detrás de la leyenda. Maradona: Sueño bendito, estrena mundialmente el 29 de octubre. The world will finally meet the man behind the legend. Maradona: Blessed Dream, premieres globally on October 29th. #MaradonaTV pic.twitter.com/nZeCPM0hWL — Maradona: Sueño Bendito (@MaradonaOnPrime) August 26, 2021

أحداث المسلسل والجدل الذي أثاره

يبدأ المسلسل بعرض نشأة “مارادونا” الفقيرة في قريته المتواضعة “فيوريتو” بالأرجنتينين، ثم تطوره السريع وانتقاله للعب في أهم الأندية العالمية مثل برشلونة ونابولي، ثم يعرض أهم مراحل حياته الكروية وحصوله على كأس العالم لبلاده في مونديال 1986.

كما يتعرض المسلسل للجانب المظلم في حياة الأسطورة “مارادونا” بعد أن دخل في دوامة الإدمان إلى أن تخلص من هذا الكابوس الذي تسبب له في الكثير من الخسائر على المستوى المهني والشخصي.

المسلسل اعتراض عليه زوجة مارادونا السابقة وأم أبنائه “دلما” و”جيانا”، وشرعت في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المنتج لوقف عرضه.