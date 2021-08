“مارادونا .. الحلم المبارك” موعد عرض المسلسل الذي ينتظره الملايين .. الفيديو الترويجي للعرض

ينتظر الملايين من عشاق أفضل من لعب الكرة في التاريخ “مارادونا” المسلسل الذي يعرض قصة حياته والذي يحمل عنوان “مارادونا .. الحلم المبارك”، المسلسل الذي حصل على موافقة “ديجو أرماندو مارادونا” شخصيا قبل وفاته سيتم عرضه على منصة أمازون برايم فيديو بدأ من يوم 29 أكتوبر القادم، أي قبل عيد ميلاده بيوم واحد.

المسلسل الذي سيحكي رحلة صعود “ديجو” سيقوم بتجسيد شخصيته فيه ثلاثة ممثلين، حيث يمثل كل ممثل فيهم مرحلة عمريه معينة، أبطال العمل الثلاثة كما قالت صحيفة “اوليه” الأرجنتينية هم نازارينو كاسيرو وخوان بالمومينو ونيكولاس جولدشميت.

كما بينت الصحافة نفسها أن المسلسل مكون من 10 حلقات، وسيتم تصويره في العديد من البلدان مثل الأرجنتين وأوروجواي وإيطاليا وإسبانيا والمكسيك، وسيتم عرضه في 240 دولة حول العالم.

El mundo por fin conocerá al hombre detrás de la leyenda. Maradona: Sueño bendito, estrena mundialmente el 29 de octubre.

The world will finally meet the man behind the legend. Maradona: Blessed Dream, premieres globally on October 29th. #MaradonaTV pic.twitter.com/nZeCPM0hWL

