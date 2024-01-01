ماذا ينتظر قميص ميسي عقب الاعتزال .. الاتحاد الأرجنتيني يكشف عن قرار تاريخي

كشف كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن قرار تاريخي ينوي اتخاذه لـ تكريم اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي

ميسي الذي يعتبر قيمة كبيرة واسطورة في الأرجنتين، نظرا لما قدمه في مجال كرة القدم على مستوى العالم، وأخرها التتويج مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم في النسخة الأخيرة في قطر عام 2022

قرار تاريخ نحو ميسي

كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كشف عن قرار تاريخي يخص الأرجنتيني ميسي عن طريق رقم قميصه.

حيث كشف أن اتحاد الكرة في الأرجنتين قرر منع أى لاعب أخر من ارتداء قميص ميسي رقم 10 مدى الحياة عقب اعتزاله دوليا

وذلك تقديرا وتكريما لمشوار ميسي عبر تاريخ كرة القدم في الأرجنتين وفي العالم وتقديرا لما قام به، وكشف أن ذلك أقل شئ يمكن تقديمه للأسطورة الأرجنتينية

يذكر أن قرار مماثل صدر من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تجاه القميص رقم 10 عقب اعتزال الأسطورة الراحل مارادونا، ولكن تم التراجع عن القرار وارتدى القميص رقم 10 بعد ذلك كل من، أورتيجا وخوان ريكيلمي ثم ميسي.