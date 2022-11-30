ماذا يحتاج المنتخب السعودي للعبور إلى الدور الـ 16 في كأس العالم بقطر؟

يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة المنتخب السعودي أمام المكسيك في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين يصعد فيها الفائز للعبور إلى الدور الـ 16 في ضمن الجولة الثالثة الختامية مجموعات كأس العالم 2022.

مباراة السعودية والمكسيك

ويأمل عشاق كرة القدم والجمهور العربي بأن تحقق السعودية فوزًا والصعود برفقة المنتخب المغربي، وتحقيق أداء مشرفا في البطولة.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء بين السعودية والمكسيك بقيادة حكم الساحة الدولي الإنجليزي، مايكل أوليفر 37 عاما في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة و 19:00 بتوقيت غرينتش.

ترتيب السعودية في المجموعة

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث ضمن المجموعة الثالثة c برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الأرجنتين، ويحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز حتى يضمن التأهل رسميا إلى الدور الـ 16 بدون اعتبار لأى نتيجة لمباراة منتخبي بولندا والأرجنتين في التوقيت نفسه.

ويتصدر المنتخب البولندي المجموع نفسها برصيد 4 نقاط، في حين يقع المنتخب المكسيكي في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة، وفي حال تعادل منتخب السعودي يمنح للأخضر بطاقة العبور لكن لا بد من خسارة منتخب الأرجنتين أو فوزه على منتخب بولندا بفارق أكثر من 3 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022

وتتولى قنوات بي إن سبورت بشكل حصري نقل مباريات كأس العالم في قطر، لذلك تبث مباراة السعودية ضد المكسيك اليوم الأربعاء 30 نوفمب،، يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

إذاعة 22 مباراة مجانا في منافسات كأس العالم

وكانت شبكة قنوات بي إن سبورت أعلنت إذاعة 22 مباراة خلال منافسات كأس العالم بقطر مجانا على القناة المفتوحة ومن بينها المنتخبات العربية والمغرب وتونس والسعودية وقطر، ومن المقرر أن تذاع مباراة السعودية والمسكيك عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.