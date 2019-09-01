ماذا قال ساديو ماني عن خلافه مع محمد صلاح ؟

واجه فريق نادي ليفربول لكرة القدم مساء أمس نادي بيرلني الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للمحترفين، و انتهت المباراة بفوز نادي ليفربول 3\1.

وانتشرت شائعات بخصوص وقوع خلافات بين نجمين ليفربول محمد صلاح و ساديو ماني،ارجعها البعض إلي الدقيقة 82 من وقت المباراة بعدما توجه النجم المصري محمد صلاح بالكرة في اتجاه المرمى، ولم يقم بتمرير الكرة لزميله ماني على الرغم من وجوده في مكان أفضل لتسجيل الهدف، ولكن صلاح فضل التصويب وأضاع فرصة هدف للفريق .

و توقع بعض النقاد في الوسط الرياضي أن هذا المشهد كان السبب في انفعال ساديو ماني الشديد بعد انتهاء المباراة، كما ربط البعض بين الواقعة و احتمالية تكرار سوء العلاقة بين ماني وبين محمد صلاح كما كانت خلال الموسم الماضي لنفس السبب.

تصريحات ساديو ماني عن علاقته بمحمد صلاح :

العام الماضي و بعد حدوث موقف مشابه بين ماني ومحمد صلاح، صرح ساديو ماني بعد سؤاله من أحد الصحفيين عن علاقته بزميله محمد صلاح فقال ساديو ماني نصًا ” لا توجد مشكلة بيني وبين محمد صلاح ف أنا أريد الفوز أنا أسجل أو هو يسجل لا يهم ، من وجهة نظري فإن الاهم في هذه اللحظة هي البطولة والفوز بالمباريات، أعتقد أنها الهدف”.

وأضاف ساديو ماني” الموسم الماضي وحتى الآن ما زال محمد صلاح يقدم مستوى رائعًا، وطالما كنا نرغب دائمًا في الفوز بشيء كفريق واحد، فستحتاج بالطبع إلى لاعبين من يشبهون محمد صلاح لأنه هداف، ويقوم بإحراز الكثير من الأهداف الرائعة التي لا تصدق .

و أكد ساديو ماني أنه الشيء الأكثر أهمية له هو الفوز بالبطولات، مشددًا على ترابط فريق نادي ليفربول أ بداية من حارس المرمى والمدافعين وخط الوسط وجميع المنتمين للنادي .