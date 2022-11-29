ماذا فعل رونالدو بعد احتساب هدفه في الأوروجواي لصالح زميله برونو

أثار هدف البرتغال الأول في مرمى الأوروجواي في المباراة التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 2-0، الجدل بسبب أحقية من أحرز الهدف، ما بين كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز.

وجاء الهدف من عرضية رفعها برونو من الجهة اليسرى للملعب ليرتقي رونالدو ليسجلها برأسه في مرمى الأوروجواي لتصبح النتيجة (1-0).

وفور أن أعلن الحكم احتساب الهدف، فرح رونالدو بشكل كبير مما جعل الجميع يظن أنه مسجل الهدف، ولكن بإعادة الهدف تبين أن رونالدو لم يلمس الكرة.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، احتساب الهدف لصالح برونو فيرنانديز وليس لصالح رونالدو، وكتب في تغريدة له على حسابه الرسمي على تويتر:”الهدف سجل رسميا باسم برونو فيرنانديز”.

وانقسمت السوشيال ميديا على تلك اللقطة ما بين ما يري أن الهدف يجب أن يحتسب لصالح رونالدو، مثلما قال محمد أبوتريكة لاعب الأهلي والمنتخب السابق، أن الفيفا أخطأ بعدم احتساب الهدف لصالح رونالدو.

وجدير بالذكر أن كاميرا الملعب رصدت توجه رونالدو إلى الحكم بعد نهاية المباراة ليخبره أنه من لمس الكرة في الهدف الأول، في لقطة طريفة التقطتها الكاميرا.

وانتهت مباراة البرتغال والأوروجواي بفوز الأول بنتيجة 2-0 ليتصدر المجموعة الثامنة بـ6 نقاط ويضمن التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.