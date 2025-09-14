ماجد عبدالله أسطورة النصر السعودي يُسلّم كريستيانو رونالدو جائزة “الحذاء الذهبي”

تسلّم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد ومهاجم فريق النصر السعودي، جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هدّاف في بطلولة دوري روشن للمحترفين عن الموسم الماضي 2024/2025، من أسطورة “العالمي” ماجد عبدالله.

جاءت تلك اللقطة المميزة قبل انطلاق مباراة النصر أمام الخلود، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2025/2026، على ملعب “الأول بارك” في الرياض.

كريستيانو رونالدو يتسلّم جائزة “الحذاء الذهبي”

وجاء مشهد تسليم الجائزة معبرًا عن رمزية خاصة، حيث تولى أسطورة نادي النصر التاريخي، ماجد عبدالله، مسؤولية تكريم قائد الفريق العاصمي، في لحظة جمعت بين تاريخ النادي وحاضره.

ومن الجدير بالذكر أن رونالدو كان قد حسم صدارة جدول ترتيب هدافي دوري روشن في الموسم الماضي، برصيد 25 هدفًا، بعدما سبق أن نال اللقب في الموسم الذي سبقه برصيد 35 هدفًا.

النصر يهزم الخلود في دوري روشن

نجح فريق النصر في حصد فوزًا ثمينًا على ضيفه الخلود بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أُقيمت على ملعب “الأول بارك”، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

أحرز النجم السنغالي ساديو ماني الهدف الأول لصالح العالمي في الدقيقة 52، قبل أن يعزز المدافع الإسباني إينييجو مارتينيز النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 81، مؤكدًا تفوق فرسان نجد.

موقف النصر والخلود في جدول الدوري السعودي

الملاحظ أن رجال المدرب البرتغالي خورخي خيسوس دخلوا لقاء اليوم ضد الخلود بأريحية معنوية كبيرة بعد فوزهم الكبير، خلال الجولة الافتتاحية على التعاون بنتيجة (5-0).

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي 2025/2026 متساويًا مع فريقي الخليج والاتحاد.