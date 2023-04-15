مابولولو هداف الدوري المصري لاعب الاتحاد السكندري من هو ومعلومات هامة عنه

فاز فريق الاتحاد السكندري مساء أمس الجمعة على فريق سموحة في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، بثلاثة أهداف مقابل هدف لسموحة، سجل اللاعب “مابولولو” لاعب الاتحاد السكندري هدفين لفريقه في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول والدقيقة 80 من عمر المباراة، وأضاف اللاعب احمد عادل الهدف الثالث في الدقيقة 90 من عمر المباراة، وسجل هدف سموحة اللاعب محمد عصام عمارة، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

دور مابولولو في فوز الاتحاد السكندري

ونظرا لدور مابولولو البارز في المباراة وإحرازه هدفين، فقد ارتفع رصيده من الأهداف ليصل إلى 13 هدف ويتصدر قائمة الهدافين بالدوري العام المصري لحد الآن وهو في المجموعة 25، لذلك يتساءل القراء حول من هو مابولولو، وكم عمره، والأندية التي لعب لها، ويرغبون في الحصول على الكثير من المعلومات عنه.

مابولولو لاعب الاتحاد السكندري من هو

جنسيته: أنغولي Angola.

من مواليد “لواندا” في الأول من يونيو عام 1992 ويبلغ من العمر 30 عاما.

يلعب لنادي الاتحاد السكندري المصري.

اختير هداف الدوري المصري.

يرتدي القميص رقم “9”.

يلعب في مركز الهجوم لنادى الاتحاد السكندري المصري.

الفرق التي لعب لها مابولولو

لعب لفريق: ” سانتوس فوتيبول كلوب دي أنجولا” في عام 2006.لعب لفريق “كابوسكورب” عام 2008.لعب لفريق: “جمعية التقدم من Sambizanga سنة 2010”.

وفي عام 2012 لعب لفريق ” بترو لتليتيكو”.

كما لعب لفريق “بترو إتليتيكو” عام 2012.

‏ في عام 2013 لعب مع فريق “ريكرياتيفو دو ليبولو”.

انضم لمنتخب انغولا الوطني عام 2013.

عام 2014 لعب لفريق: Petro de Luanda.

لعب لنادي “إنتر كلوب” بعام 2016.

ومع فريق “أتلتيكو سبورت أفياتسو” في عام 2017.

وفي عام 2018 لعب لفريق “Domant FC”

‏لعب مع “بريميرو دي أغوستو” عام 2019″.

جدول هدافي الدوري المصري الممتاز