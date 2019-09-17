مؤمن زكريا يكشف عن سبب إصابته و يكتسب تعاطف الجميع

أثارت حلقة اللاعب مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي في برنامج اللاعيب الذى يذاع عبر شاشة Mbc مصر، حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في حالة نفسية سيئة للغاية أثرت طريقة نطقه و جعلته يتلعثم في الكلام، و بدا في حالة من الحزن و الانكسار الشديد، مما جعل جماهير الكرة المصرية تصطف خلفه بغض النظر عن الانتماء لفريق معين، وتقدم له الدعم المعنوي حتى يعود إلى الملاعب من جديد.







تصريحات مؤمن زكريا

و صرح اللاعب مؤمن زكريا خلال لقاءه التلفزيوني، بأن الإصابة التي يعاني منها هي بنسبة 60% نفسية، مؤكدًا أنه مر بالكثير من الأحداث السيئة في حياته بالفترة الماضية بعد إصابته، و تعب والديه بسبب ما حدث له مؤخرًا، و أشار إلى أنه يشعر بالوحدة في الفترة الأخيرة بسبب البعد عن التدريبات و اللاعب منذ 6 أشهر، موضحًا أنه سيتوجه إلى ألمانيا من أجل تلقي العلاج اللازم لحالته للعودة سريعًا إلى الملاعب.







و أضاف “زكريا” أن الحالة النفسية السيئة التي يمر بها بعد الإصابة و عدم قيده مع الأهلي و فسخ التعاقد معه، جعلته يفكر كثيرًا في اعتزال كرة القدم، ولكنه سرعان ما تراجع عن هذا التفكير، و أكد أن رئيس القلعة الحمراء و مدير الكرة بالفريق يقدمان له كل الدعم، و تلقى وعد من كابتن الخطيب بأنه مهما طالت فترة علاجه سيعود للعب داخل جدران القلعة الحمراء بعد التعافي من إصابته.

تشخيص الجهاز الطبي للأهلي الخاص باللاعب

الجدير بالذكر، أن اللاعب مؤمن زكريا قد تمت إعارته في شهر يناير الماضي إلى نادي أحد السعودي، بقرار من مارتن لاسارتي مدرب الأهلي في هذا الوقت، ولكن بعد مرور أسبوع واحد تم فسخ التعاقد مع اللاعب وأعلن النادي حينها أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة، و عاد من جديد للمارد الأحمر ولكنه لم يشارك في أي مباراة لعدم قيده في قائمة الفريق، و أعلن الجهاز الطبي للأحمر أنه عند إجراء الفحوصات اللازمة للاعب لم يتبين إصابته ولكنه يشعر بألم في الركبة عند التدريبات أو اللاعب، مما جعل الفريق يقرر أرساله للعلاج في ألمانيا و تحديد اصابته و من ثم العودة للفريق في يناير والتعاقد معه من جديد.