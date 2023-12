ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي الأمريكي لمواجهة فريق الطفولة وديًا 

قام نادي انتر ميامي الأمريكي بالإعلان عن خوض مواجهة ودية أمام الفريق الأرجنتيني “نيولز أولد بويز” في مدينة ميامي، وذلك في الخامس عشر من شهر فبراير لعام 2024.

صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص انتر ميامي-المصدر: موقع جول

وقد نشر الفريق الأمريكي من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “X” قائلًا: لا تقم بتفويت المباراة الودية أمام نادي نيولز أولد بويز قبل انطلاق الموسم الجديد في 15 فبراير 2024، مضيفًا بأن التذاكر سوف تكون متاحة بداية من التاسع عشر من شهر ديسمبر لعام 2023 وسوف يكون هناك أولوية لأعضاء الفريق.

The club from Rosario is heading to Miami 🇦🇷🏠

Don't miss the preseason friendly against Newell's Old Boys on February 15! Tickets go on sale on December 19 at 10 AM ET, with priority for season members. Details: https://t.co/3uunHkgunV#InterMiamiCF x @Newells pic.twitter.com/idEg8imXg9

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 18, 2023