ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي الأمريكي لمواجهة فريق الطفولة وديًا 

قام نادي انتر ميامي الأمريكي بالإعلان عن خوض مواجهة ودية أمام الفريق الأرجنتيني “نيولز أولد بويز” في مدينة ميامي، وذلك في الخامس عشر من شهر فبراير لعام 2024.

صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص انتر ميامي-المصدر: موقع جول

وقد نشر الفريق الأمريكي من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “X” قائلًا: لا تقم بتفويت المباراة الودية أمام نادي نيولز أولد بويز قبل انطلاق الموسم الجديد في 15 فبراير 2024، مضيفًا بأن التذاكر سوف تكون متاحة بداية من التاسع عشر من شهر ديسمبر لعام 2023 وسوف يكون هناك أولوية لأعضاء الفريق.

The club from Rosario is heading to Miami 🇦🇷🏠 Don't miss the preseason friendly against Newell's Old Boys on February 15! Tickets go on sale on December 19 at 10 AM ET, with priority for season members. Details: https://t.co/3uunHkgunV#InterMiamiCF x @Newells pic.twitter.com/idEg8imXg9 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 18, 2023

يذكر أن نادي نيولز أولد بويز والذي يتواجد بالمدينة الأرجنتينية روزاريو هو فريق الطفولة للنجم ليونيل ميسي، حيث بدأ البرغوث الأرجنتيني في ممارسة كرة القدم داخل هذا النادي، قبل أن ينضم ليونيل ميسي بعدها إلى الفريق الكتالوني “برشلونة”، حيث تألق ميسي بشكل كبير داخل نادي برشلونة وقام بتحطيم أغلب الأرقام القياسية.

هذا بجانب أن المدير الفني لنادي انتر ميامي الأمريكي “جيرارد مارتينو” من المدينة الأرجنتينية روزاريو، كما قد قام بالدفاع عن قميص الفريق “نيولز أولد بويز” لفترة كبيرة قبل أن يقوم بتدريب الفريق خلال عام 2012.

وصرح المدير الفني لنادي انتر ميامي حول تلك المواجهة قائلًا: أنا متحمس للغاية للترحيب بفريق طفولتي “نيولز أولد بويز” داخل مدينة ميامي الأمريكية، مضيفًا بأن تلك المواجهة سوف تكون خاصة وذلك نظرًا لمكانة الفريق الأرجنتيني بالنسبة له، كما أنها سوف تكون أحد الفرص الجيدة من أجل استعداد الفريق الأمريكي للموسم الجديد.

يذكر أن تلك المواجهة بين انتر ميامي الأمريكي ونيولز أولد بويز سوف تكون المباراة التحضيرية الأخيرة للفريق الأمريكي قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وسوف يخوض نادي انتر ميامي الأمريكي ضمن تحضيراته للموسم الجديد مواجهات من العيار الثقيل، حيث سيسافر إلى المملكة العربية السعودية من أجل مواجهة نادي النصر السعودي المحترف ضمن صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكذلك فريق الهلال وذلك في الفترة ما بين التاسع والعشرين من شهر يناير لعام 2024 والأول من شهر فبراير.

هذا بجانب أن الفريق الامريكي سوف يسافر بعدها إلى هونج كونج من أجل خوض أحد اللقاءات الودية خلال الرابع من شهر فبراير لعام 2023.

وتمكن ميسي من تحقيق لقب كأس العالم قطر 2022 للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز في المباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وقد انضم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعد إنتهاء عقده مع الفريق الفرنسي “باريس سان جيرمان”، حيث فضل البرغوث الأرجنتيني الانتقال للفريق الأمريكي عن الانضمام لدوري روشن السعودي.