ليلى عبد اللطيف تتوقع المنتخب الفائز بأمم أفريقيا 2023

في منتصف يناير الماضى، توقعت ليلى عبد اللطيف، عالمة الأبراج اللبنانية الشهيرة وصاحبة التوقعات الصائبة أن الفريق الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2023 سيكون من بين المنتخبات التالية:المغرب ،الجزائر، كوت ديفوار و السنغال.

وقالت ليلى عبد اللطيف إن المنتخب المغربى والذي حل رابعاً في مونديال قطر 2022 فى إنجاز تاريخي، لديه فرصة كبيرة للفوز بالبطولة، حيث أنه من المنتخبات القوية التي تمتلك لاعبون موهوبون مثل أشرف حكيمى وسفيان أمرابط وحارس المرمى العملاق ياسين بونو بالإضافة للمدير الفنى الوطنى وليد الرجراجى، كما توقعت أن منتخب كوت ديفوار سيكون منافسًا قويًا، حيث أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

أما المنتخب السنغالى، فقد قالت ليلى عبد اللطيف إنه سيسعى إلى الثأر من خسارته في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 أمام الجزائر. كما توقعت أن المنتخب المصرى سيكون منافسًا قويًا، حيث أنه يمتلك لاعبون محترفون مثل محمد صلاح ومحمد الننى.

المغرب والجزائر فى نهائى الكان

وفي النهاية، قالت عبد اللطيف إن المنتخب الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2023 سيكون من بين المنتخبات الأربعة المذكورة ، إلا أنها ترجح أن يكون منتخبى المغرب والجزائر هما طرفى النهائى الأفريقى.

توقعات ليلى عبد اللطيف الصائبة والدقيقة أثارت الجدل فى الفترة الأخيرة بعد أن تحقق ماقالته عن انفصال أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز ، كما توقعت زلزال مدمر في اليابان، وقالت إن الزلزال سيكون بقوة 7.5 درجات وسيضرب البلاد في غضون أسابيع قليلة. وبالفعل، وقع زلزال بقوة 7.5 درجات في اليابان في أول ايام عام 2024، وأسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص.

على الجانب الآخر، توقع الذكاء الاصطناعى فوز المنتخب السنغالى بكأس الأمم الأفريقية 2023، حيث تفوق على جميع المنتخبات المشاركة من حيث نسبة الحظوظ فى الفوز بالكان.

من هى ليلى عبد اللطيف .. سيدة التوقعات

ليلى عبد اللطيف هي خبيرة أبراج وتنبؤات لبنانية مصرية، يطلق عليها متابعوها لقب سيدة التوقعات، من مواليد 17 يناير 1958 في مدينة بيروت، من أب مصري يُدعى الشيخ محمد، وكان يعمل بالجامع الأزهر، ونشأت العلاقة بينه وبين والدتها اللبنانية الأصل عندما سافر والدها في بعثة إلى لبنان.

فقدت ليلى عبد اللطيف والدها في عمر الثامنة، لذا فهي لا تتذكره بوضوح، إلا أنها تحدثت عن إحدى مواقفها معه قائلة: «كان والدي يشعر بالأشياء قبل حدوثها، ولم يوافق أبدًا على كشف هذا السر لأحد، كما رفض أن يتنبأ بمستقبل أحد، وكان أبى يسمع خطوات جدي والد أمي قبل أن يصل إلى المنزل ليلًا، وفجأة نجده أمامنا بشكل غير متوقع».

أشهر توقعات ليلى عبد اللطيف

درست ليلى عبد اللطيف في مدرسة داخلية حتى مرحلة البكالوريا، ثم عملت في سن مبكرة سكرتيرة في السفارة المصرية بلبنان، ثم بدأت التعمق فى مجال الأبراج في أواخر السبعينيات، حيث كانت تقرأ الأبراج في الصحف والمجلات، ثم بدأت في تقديم البرامج التلفزيونية الخاصة بالأبراج في التسعينيات.

اشتهرت ليلى عبد اللطيف بتوقعاتها التي تحققت في بعض الأحيان، مما جعلها محط أنظار الكثيرين، حيث توقعت وفاة الفنانة اللبنانية صباح في عام 2014، ووفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي في عام 2020، وفوز المنتخب الجزائري بكأس العرب 2021، وفوز المنتخب الإيطالي بكأس الأمم الأوروبية 2021، وفوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم 2022.

توقعات لم تتحقق

ولكن، هناك أيضًا العديد من توقعات ليلى عبد اللطيف التي لم تتحقق، مثل وفاة الرئيس الأمريكي جو بايدن في عام 2023

وبشكل عام، فإن توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الكثير من الجدل حول مدى مصداقيتها، حيث يعتقد البعض أنها مجرد صدفة، بينما يعتقد البعض الآخر أنها تتمتع بقدرات خارقة تمكنها من التنبؤ بالمستقبل.

وإلى جانب عملها في مجال الأبراج، فإن ليلى عبد اللطيف هي سيدة أعمال، حيث تمتلك شركة خاصة بها تقدم خدمات الاستشارات في مجال الأبراج.