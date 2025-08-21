أخبار الرياضة

ليلة دامية فى الارجنتين، قتيل وإصابات عديدة بسبب مباراة كرة قدم

أحمد المدبولي

شهدت كرة القدم الأرجنتينية ليلة مأساوية خلال مباراة إياب دور الـ16 من بطولة كوبا سود أمريكانا بين إنديبندينتي ويونيفرسيداد دي تشيلي.

 

هذه الأحداث بعدما توقفت المباراة عند الدقيقة 48 بسبب اندلاع أعمال عنف خطيرة في المدرجات.

 

ووفق للتقارير الواردة من ملعب اللقاء فقد اقتحم نحو 100 مشجع من أنصار إنديبندينتي مدرجات المنافس وهاجموا مجموعة صغيرة لا تتجاوز 10 مشجعين فقط من يونيفرسيداد دي تشيلي وهو ما أدى إلى فوضى عارمة ومشاهد صادمة للجماهير الحاضرة.

 

وخلال الاشتباكات لقي مشجع واحد على الأقل مصرعه فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة الأمر الذي استدعى تدخل عاجل من قوات الأمن لإخلاء المدرجات ومحاولة السيطرة على الوضع المتدهور.

 

وعلى خلفية هذه الأحداث المؤسفة قرر حكم المباراة إلغاء اللقاء رسمياً من باب الحفاظ على سلامة اللاعبين والجماهير في وقت تسود فيه حالة من الغضب والحزن أوساط الشارع الكروي بالأرجنتين.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.