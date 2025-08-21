ليلة دامية فى الارجنتين، قتيل وإصابات عديدة بسبب مباراة كرة قدم

شهدت كرة القدم الأرجنتينية ليلة مأساوية خلال مباراة إياب دور الـ16 من بطولة كوبا سود أمريكانا بين إنديبندينتي ويونيفرسيداد دي تشيلي.

هذه الأحداث بعدما توقفت المباراة عند الدقيقة 48 بسبب اندلاع أعمال عنف خطيرة في المدرجات.

ووفق للتقارير الواردة من ملعب اللقاء فقد اقتحم نحو 100 مشجع من أنصار إنديبندينتي مدرجات المنافس وهاجموا مجموعة صغيرة لا تتجاوز 10 مشجعين فقط من يونيفرسيداد دي تشيلي وهو ما أدى إلى فوضى عارمة ومشاهد صادمة للجماهير الحاضرة.

وخلال الاشتباكات لقي مشجع واحد على الأقل مصرعه فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة الأمر الذي استدعى تدخل عاجل من قوات الأمن لإخلاء المدرجات ومحاولة السيطرة على الوضع المتدهور.

وعلى خلفية هذه الأحداث المؤسفة قرر حكم المباراة إلغاء اللقاء رسمياً من باب الحفاظ على سلامة اللاعبين والجماهير في وقت تسود فيه حالة من الغضب والحزن أوساط الشارع الكروي بالأرجنتين.