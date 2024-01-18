ليلة الحسم في كأس أمم إفريقيا.. مباراة نارية بين مصر وغانا تحدد مصيرهما في البطولة

آلاف من عشاق كرة القدم يسعون لمعرفة موعد المباراة المرتقبة بين منتخبي مصر وغانا، وتعقد هذه المباراة اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة أمم إفريقيا 2024، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره الغاني في لقاء حاسم، ويعتبر هذا اللقاء فارقًا بالنسبة للمنتخب المصري في مسعاه للتقدم بالبطولة، وذلك اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024، وسنقدم لكم في هذا المقال تفاصيل توقيت المباراة والقنوات الناقلة لها.

موعد ماتش مصر وغانا

يتطلع العديد من المواطنين لمعرفة موعد المباراة المرتقبة بين مصر وغانا، والتي من المقرر إقامتها اليوم، الخميس الموافق للثامن عشر من يناير لعام 2024، وتلعب هذه المباراة على أرض ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ومن المنتظر أن يبدأ الحكم المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، وفيما يلي سنتعرف على القنوات التي ستقوم بنقل هذا الحدث الرياضي المهم.

القنوات الناقلة لمباراة مصر امام غانا

سنتناول فيما يلي القنوات البثية للقاء الكروي بين مصر وغانا اليوم، والتفاصيل كالتالي:

قناة TRT:

القمر الصناعي: يوتلسات 7 شرق.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 275005.

القناة الألمانية عبر القمر الصناعي أسترا 19:

القمر الصناعي: أسترا سات 19.

التردد: 11185 dvb-s2.

معدل الترميز: 22000.

الاستقطاب: عمودي (V).

قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة بين سبورت على القمر الصناعي سهيل سات:

التردد: 11547.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة Rti الإيفوارية

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة tvt التوجولية على قمر يوتلسات 9 شرق

اختار التردد: 11900

اختار الاستقطاب: أفقي

اختار الترميز: 275002.

اختار تردد قنوات TV 5.8

تردد قناة tvt التوجولية

القمر الصناعي: تركسات 42 شرقًا

التردد 12356

معدل الاستقطاب: H

معدل الترميز: 7100

أو التردد: 12346

معدل الاستقطاب: H

معدل الترميز: 96003.

معلق مباراة مصر وغانا اليوم

سيقوم المعلق الرياضي محمد علي بالتعليق على المباراة عبر قناة بين سبورت ماكس 1.