ليكيب| ليفربول ينوي منافسة ريال مدريد بسبب محمد صلاح

أوضحت تقارير نشرتها صحيفة “ميرور” البريطانية عن تحرك نادي ليفربول الإنجليزي مفاوضاته مع باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع نجمهم الأول كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن ليفربول يجري محادثات مع سان جيرمان لضم مبابي على سبيل الإعارة وذلك بسبب احتمالية رحيل الملك المصري محمد صلاح عن الفريق.

صورة تجمع نجم ليفربول محمد صلاح بجانب الفرنسي كيليان مبابي_ كورة كوم

وعلى جانب آخر كانت صحيفة «ليكيب» الفرنسية قد أشارت إن ليفربول سيدخل في منافسة قوية مع ريال مدريد لضم كيليان مبابي في الصيف المقبل بشكل مجاني، خاصة وأن اللاعب ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الملكي في الميركاتو الصيفي المنتهي لكن لم يتم الانتقال بشكل رسمي، وينتهي عقد الفرنسي كيليان مبابي مع باريس في 30 يونيو من العام المقبل مع الفريق الباريسي، كما أوضحت ليكيب أن ليفربول لا يرغب في رحيل محمد صلاح بشكل مجاني عقب نهاية عقده، والذي ينتهي في صيف 2025 وينوي الاستفادة من العرض المقدم له من جانب اتحاد جدة السعودي.

والجدير بالذكر إن اتحاد جدة قد قدم عرضًا خيالياً للتعاقد مع الفرعون المصري خلال الانتقالات الحالية، لكن ليفربول رفض فكرة رحيل الدولي المصري بالوقت الحالي، لكن يمكن أن يحدث هذا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ينتهي عقد صلاح بنهاية يونيو 2025.