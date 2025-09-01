“ليكيب” الفرنسية تتغنى بمصطفى محمد بعد الفوز على أوكسير.. شاهد ماذا قالت

علقت صحيفة “ليكيب” الفرنسية مشيدة بأداء المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد بعد قيادته الكناري لتحقيق أول انتصار في الدوري بعد هزيمتين متتاليتين في الموسم الحالي 2025-26.

نتيجة المباراة

حيث نجح نادي نانت في الفوز على حساب نظيره أوكسير بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2025-26.

نانت ضد أوكسير

وجاء في تقرير الصحيفة الفرنسية: “بفضل المهاجم المصري مصطفى محمد، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة، وحارس المرمى البرتغالي أنتوني لوبيز، الذي تألق في الشوط الثاني، فاز نانت على أرضه (1-0)، بعد خسارتين (0-1) في البداية.

وتابع التقرير: “بدأ المهاجم موسمه الرابع مع نادي نانت ببطء شديد. لكن ضد أوكسير، سجل هدفًا رائعًا وهادئًا بتسديدة رائعة بقدمه اليمنى في الدقيقة الثامنة، ليفتتح رصيده التهديفي. وفريقه، الذي لم يسجل أي هدف منذ الجولة الأولى”.

وعقب الفوز بتلك النتيجة تواجد فريق نانت في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وخسارتين وتسجيل هدفًا وتلقي 2.

بينما يحتل فريق أوكسير المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 3 نقاط جمعها من انتصار وخسارتين وتسجيل هدفين وتلقي 4.

خسارة الإفتتاحية

وتعرض مصطفى محمد ورفاقه للخسارة بمباراته الأولى أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان بهدف دون رد سجله اللاعب فيتينيا، ثم تابع الفريق خسارته أمام ستراسبورج بهدف 1-0.

شارك مصطفى محمد أساسياً في مباراة نانت الأخيرة أمام ستراسبورج التي خسرها فريقه بهدف نظيف سجله اللاعب إيمانويل إميجا في الدقيقة 81، وعلى الرغم من عدم تسجيله لهدف، إلا أن المهاجم المصري قدم أداءً جيدًا وحصل على تقييم 7.2 وفق شبكة “Sofa Soccer”، ليكون الأعلى بين لاعبي نانت في المباراة، والرابع بين جميع لاعبي الفريقين.