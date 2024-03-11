ليفركوزن يغرد بعيدا في صدارة الدوري بفوزه الساحق على فولفسبورج

استمر نادي باير ليفركوزن في رحلته نحو قمة الدوري الألماني بفوزه الساحق على ضيفه نادي فولفسبورج 2-0، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على ملعب باي آرينا، في ختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البوندسليجا.

أثناء الاحتفال

وبتلك النتيجة حقق ليفركوزن فوزه السادس على التوالي، منفردا بالصدارة برصيد 67 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن الوصيف بايرن ميونيخ وحامل اللقب والذي يقبع في المركز الثاني برصيد 57.

وسجل أهداف ليفركوزن كلا من اللاعبان ناثان تيلا، وفلوريان فيرتز، في الدقيقتين 37 و 86 من عمر اللقاء.