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ليفركوزن يغرد بعيدا في صدارة الدوري بفوزه الساحق على فولفسبورج

أحمد مراد

استمر نادي باير ليفركوزن في رحلته نحو قمة الدوري الألماني بفوزه الساحق على ضيفه نادي فولفسبورج 2-0، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على ملعب باي آرينا، في ختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البوندسليجا.

ليفركوزن يسحق فولفسبورج بثنائية

أثناء الاحتفال

وبتلك النتيجة حقق ليفركوزن فوزه السادس على التوالي، منفردا بالصدارة برصيد 67 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن الوصيف بايرن ميونيخ وحامل اللقب والذي يقبع في المركز الثاني برصيد 57.

وسجل أهداف ليفركوزن كلا من اللاعبان ناثان تيلا، وفلوريان فيرتز، في الدقيقتين 37 و 86 من عمر اللقاء.

 

 


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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


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