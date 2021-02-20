ليفربول 0-2 إيفرتون: تواصل النتائج السلبية مع أول مباراة ديربي على أرضها في هذه السنة

قدم إيفرتون أداءً رائعًا في ديربي ميرسيسايد ليهزم ليفربول على ملعب أنفيلد للمرة الأولى منذ 1999.

في نتيجة تاريخية لكلا الفريقين ، حقق إيفرتون فوزه الأول في الديربي في على ملعب أنفيلد منذ 1999 ، بينما خسر ليفربول الآن أربع مباريات متتالية على أرضه لأول مرة منذ عام 1923.

تخلص إيفرتون أخيرًا من شبحه في آنفيلد بأداء رائع كان الحارس جوردان بيكفورد ومايكل كين ممتازين ، بينما قاد ريتشارليسون الخط الامامي بلا كلل.

وضع ريتشارليسون إيفرتون في المقدمة بعد ثلاث دقائق عندما استحوذ على تمريرة رائعة من جيمس رودريغيز ليهزم أليسون.

رد ليفربول وأنقذ بيكفورد بشكل جيد من جوردان هندرسون ، الذي خرج مصابًا في الشوط الأول.

أهدر ساديو ماني فرصتين بضربات رأسية لليفربول في الشوط الثاني بينما أنقذ بيكفورد ببراعة كرة صلاح ، جاعلا فريقه إيفرتون ليختتم فوزه الأول في أنفيلد في 24 محاولة .

سجل البديل جيلفي سيجوردسون من ركلة جزاء قبل سبع دقائق على النهاية.

كان كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون مبتسما عند صافرة النهاية ، لكن هذا كان أكثر بؤسًا في أنفيلد لنظيره ليفربول يورجن كلوب ، حيث انهار دفاع فريقه الضعيف هذا الموسم وإبتعاده عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.