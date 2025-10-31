ليفربول يوجه صدمة لجمهوره قبل مواجهة ريال مدريد

حقق لاعبي نادي ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح رقما صادما على مستوى الهزائم التى تلقاها خلال الفترة الماضية والتى جاء آخرها أمام كريستال بالاس.

ليفربول يغادر كأس الرابطة

وغادر الريدز بقيادة مدربه الهولندى أرنى سلوت منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية من الدور الرابع، بعدما سقط مجددا أمام نظيره كريستال بالاس، بهزيمة مذلة بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى أقيمت مساء الأربعاء، بملعب أنفيلد، ليتأهل الأخير إلى الدور ربع النهائى من البطولة.

وقال تقرير صادر عن شبكة أوبتا العالمية للإحصائيات، أنه منذ 27 سبتمبر، خسر ليفربول مباريات أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا في جميع المسابقات 6.

فشل ليفربول في تحقيق الفوز

ولم ينجح نادي ليفربول فى تحقيق الفوز في مباراة الأربعاء والخروج من دوامة الهزائم، بعدما تذوق الفريق مرارة الخسارة في 4 مباريات متتالية بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ليتراجع إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

ومن المعروف أن الريدز تلقى الهزيمة الأولى في البريميرليج هذا الموسم أمام كريستال بالاس بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جمعتهما بملعب سيلهرست بارك، كما خسر ليفربول لقب الدرع الخيرية بعدما خسر أمام كريستال بالاس بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما أغسطس الماضي بملعب ويمبلي.

ليفربول يستعد لريال مدريد

ويتجهز فريق المدرب أرنى سلوت للعب مواجهات من العيار الثقيل خلال الفترة القادمة أبرزها أمام ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومانشستر سيتي بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس العديد من المفاجآت بالاستعانة ببعض اللاعبين الشباب واستبعاد النجوم الأساسيين وفى مقدمتهم النجم المصرى محمد صلاح الذى خرج من قائمة المباراة.