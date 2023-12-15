ليفربول يواجه مانشستر يونايتد.. موعد مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024

تبدأ مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز الجمعة الموافق 15/12/2023، والتي ستشهد مواجهة قوية مرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب “أنفيلد”.

مواعيد مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز

مباريات يوم الجمعة 15/12/2023

22:00 نونتغهام فورست × توتنهام

مباريات يوم السبت 16/12/2023

17:00 مانشستر سيتي × كريستال بالاس

مانشستر سيتي × كريستال بالاس 17:00 تشيلسي × شيفيلد يونايتد

تشيلسي × شيفيلد يونايتد 17:00 فلهام × نيوكاسل يونايتد

فلهام × نيوكاسل يونايتد 17:00 لوتون تاون × بورنموث

لوتون تاون × بورنموث 19:30 بيرنلي ×ايفرتون

مباريات يوم الأحد 17/12/2023

16:00 أرسنال × برايتون

أرسنال × برايتون 16:00 وست هام يونايتد × ولفرهامبتون

وست هام يونايتد × ولفرهامبتون 16:00 برينتفورد × استون فيلا

برينتفورد × استون فيلا 18:30 ليفربول × مانشستر يونايتد

القمم المنتظرة

مانشستر يونايتد × ليفربول

يدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة في المركز 6 في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بينما يدخل ليفربول المباراة في المركز الأول برصيد 37 نقطة، وستشهد الجولة مباراة قمة كبيرة، ويسعى ليفربول الحفاظ على الصدارة ليبتعد عن أقرب المنافسين أرسنال الذي يمتلك 36 نقطة.

القنوات الناقلة

تنقل المباريات عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية والتي تعد الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي.