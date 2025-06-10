ليفربول يواجه أتليتك بلباو قبل بداية موسم 2025-2026

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي فريق أتلتيك بلباو الإسباني، في المباراة الأخيرة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026 للفريق الأحمر.

ويختتم نادي ليفربول برنامجه التحضيري للموسم الكروي الجديد بخوض مواجهتين وديتين أمام أتلتيك بيلباو الإسباني، وتُقام المباريات على ملعب أنفيلد يوم الإثنين 4 أغسطس المقبل، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية قبل انطلاق الموسم الجديد وبطولة الدرع الخيرية وبداية مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز.

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We will conclude our pre-season programme with a double-header against La Liga side Athletic Club at Anfield on Monday August 4 🙌 — Liverpool FC (@LFC) June 10, 2025

🔴 مباريات ليفربول ضد أتلتيك بلباو – أغسطس 2025

🗓 التاريخ: الإثنين 4 أغسطس 2025

الإثنين 🏟 الملعب: أنفيلد (معقل ليفربول)

أنفيلد (معقل ليفربول) 🕖 المواعيد: المباراة الأولى: 7:00 مساءً المباراة الثانية: 10:00 مساءً

(بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة)

🎟 التذاكر: تذكرة واحدة لحضور المباراتين معًا ملاحظة مهمة: لا يُسمح بدخول المتفرجين بين المباراتين، حيث تُغلق البوابات بعد انطلاق المباراة الأولى .

تذكرة واحدة لحضور المباراتين معًا

📜 تاريخ مواجهات ليفربول × أتلتيك بلباو

أول مواجهة: عام 1968 – كأس المعارض الدولية

– كأس المعارض الدولية ثاني مواجهة: عام 1983 – كأس أوروبا

– كأس أوروبا وديتان لاحقتان: عامي 2017 و2021

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📅 برنامج تحضيرات ليفربول قبل الموسم الجديد

1. 🏁 بداية الوديات:

13 يوليو: ليفربول × بريستون نورث إند – على ملعب ديبديل

2. 🌏 جولة آسيا:

26 يوليو : ليفربول × ميلان – في هونج كونج

: ليفربول × ميلان – في هونج كونج 30 يوليو: ليفربول × يوكوهاما إف مارينوس – في اليابان

3. 🏟 ختام التحضيرات على ملعب أنفيلد:

4 أغسطس: مباراتان ضد أتلتيك بلباو

🎫 تفاصيل بيع التذاكر: