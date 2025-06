ليفربول يواجه أتليتك بلباو قبل بداية موسم 2025-2026

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي فريق أتلتيك بلباو الإسباني، في المباراة الأخيرة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026 للفريق الأحمر.

ويختتم نادي ليفربول برنامجه التحضيري للموسم الكروي الجديد بخوض مواجهتين وديتين أمام أتلتيك بيلباو الإسباني، وتُقام المباريات على ملعب أنفيلد يوم الإثنين 4 أغسطس المقبل، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية قبل انطلاق الموسم الجديد وبطولة الدرع الخيرية وبداية مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز.

We will conclude our pre-season programme with a double-header against La Liga side Athletic Club at Anfield on Monday August 4 🙌

— Liverpool FC (@LFC) June 10, 2025